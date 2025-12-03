Mano deixa futuro com a direção do Grêmio: “Não vai partir do treinador”

Com contrato com o Grêmio até o fim de 2025, o técnico Mano Menezes comentou sobre o seu futuro após a derrota para o Fluminense / Crédito: Jogada 10

No último jogo na Arena em 2025, o Grêmio decepcionou e saiu derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, nesta terça-feira (2), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor ficou ainda mais distante do sonho de uma vaga em um possível G8 do Brasileirão. Afinal, o Tricolor parou nos 46 pontos e pode dar adeus ao sonho de uma vaga na próxima Copa Libertadores. Em resumo, caso o São Paulo vença o Internacional, nesta quarta-feira (3), no Morumbis, o Grêmio já fica sem chances de terminar o Brasileiro na oitava colocação. O time paulista tem dois pontos a mais neste momento.

Dessa forma, o momento do time também levanta questões sobre o futuro do técnico Mano Menezes. Afinal, o treinador tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025. No entanto, após a derrota para o Fluminense, Mano deixou o seu futuro nas mãos da futura direção do clube, comandada por Odorico Roman. “Isso não vai partir do treinador, vai partir da direção do clube, se eles entenderem que devem conversar comigo antes do último jogo, eles podem e eles sabem que podem. Se eles não quiserem, eles não vão conversar e a vida vai seguir”, disse Mano. Apesar da fala pública, Mano é prestigiado pelo Luiz Felipe Scolari, diretor técnico do Grêmio, e Paulo Pelaipe, favorito para assumir o comando do futebol do Imortal. A futura direção do Grêmio, inclusive, já iniciou a avaliação sobre o trabalho de Mano. Mano fala sobre derrota do Grêmio Ao falar sobre a derrota do Grêmio para o Fluminense, Mano Menezes citou a irregularidade da sua equipe ao longo da partida e como isso representa a temporada do clube. No entanto, o treinador também afirmou que o Tricolor merecia um resultado melhor na Arena.

“Saímos um pouco frustrados pelo o que foi o jogo. Na primeira parte, apresentamos uma ansiedade um pouco demasiada, forçando muito as jogadas. Isso nos custou caro. Tomamos dois gols com uma certa facilidade, que não pode acontecer. Esse é o retrato da nossa temporada. Fizemos em alguns momentos coisas boas, mas oscilamos”, disse Mano Menezes. “Precisamos ser mais maduros em jogos grandes. É uma construção de equipe. Hoje, voltamos a não saber fazer bem o que um jogo grande exige. Melhoramos no segundo tempo e merecíamos uma sorte melhor no resultado. Hoje, deixamos a desejar e, por isso, o resultado não foi positiva”, completou o treinador. Na última rodada o Grêmio de Mano Menezes visita o já rebaixado Sport, na Ilha do Retiro. A partida acontece no domingo (7), às 26h (horário de Brasília).