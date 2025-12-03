Lucho Acosta exalta fim do jejum de Soteldo: “Muito feliz por ele”

Meia celebra vitória do Fluminense sobre o Grêmio e destaca atuação do venezuelano, que marcou dois gols na Lei do Ex / Crédito: Jogada 10

O meia Lucho Acosta comemorou a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Grêmio, nesta terça-feira (02/12), em Porto Alegre. O triunfo, válido pela 37ª rodada do Brasileirão, teve um protagonista claro: Yeferson Soteldo. O venezuelano marcou os dois gols da equipe e encerrou um jejum que durava desde outubro de 2024. Após a partida, Acosta fez questão de exaltar o companheiro, que aplicou a famosa “Lei do Ex” em plena Arena do Grêmio. “Muito feliz pela vitória, pelos três pontos, pelo Soteldo”, declarou o jogador tricolor na saída de campo.

A atuação do companheiro, aliás, foi fundamental para o resultado. Soteldo não marcava há mais de 400 dias e vivia uma fase de críticas. No entanto, com os dois gols desta noite, ele garantiu três pontos vitais para o Fluminense na reta final do campeonato. O Grêmio, por sua vez, descontou com André Henrique, mas não conseguiu evitar a derrota em casa. Acosta também analisou o desempenho coletivo da equipe. “Foi uma grande partida, terminamos sofrendo, mas a equipe fez um grande jogo”, avaliou o meia. O Fluminense, afinal, precisou segurar a pressão dos donos da casa nos minutos finais para garantir o resultado. A vitória mantém o time carioca na briga pelas primeiras posições e dá moral para a última rodada da competição.