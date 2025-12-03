Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo deseja contratar Gabriel Brazão, do Santos

Flamengo deseja contratar Gabriel Brazão, do Santos

Nome é o favorito para substituir Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Campeão da Libertadores e prestes a conquistar o título brasileiro, o Flamengo já está de olho em 2026. Assim, o Rubro-Negro aguarda o fim do Brasileirão para realizar uma investida no goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Segundo o “ge”, o nome é o favorito da diretoria para o lugar de Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro.

O Flamengo já está ciente das pretensões financeiras do jogador. Dessa forma, o Rubro-Negro vai realizar uma proposta pelo goleiro assim que o Brasileirão terminar. Atualmente, Gabriel Brazão está focado em salvar o Santos do rebaixamento nas últimas duas rodadas. Assim, ele não vai escutar nenhuma oferta neste momento.

Não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação de Gabriel Brazão. Afinal, no meio do ano chegou a um acordo com o goleiro, mas esbarrou no Santos, que não liberou. O clube paulista entende que está resguardado por uma multa rescisória considerada “impagável” no mercado brasileiro e não pensa em se desfazer do jogador.

Contudo, o Flamengo acredita que, em caso de rebaixamento, há margem para negociar o valor da multa rescisória. O Santos possui 60% dos direitos econômicos, enquanto os outros 40% pertencem a Inter de Milão. Revelado no Peixe, Gabriel Brazão já passou por clubes europeus como Parma, Inter de Milão, Albacete, Oviedo, SPAL e Ternana, mesmo tendo apenas 25 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar