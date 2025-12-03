Flamengo deseja contratar Gabriel Brazão, do Santos

Flamengo deseja contratar Gabriel Brazão, do SantosNome é o favorito para substituir Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro
Campeão da Libertadores e prestes a conquistar o título brasileiro, o Flamengo já está de olho em 2026. Assim, o Rubro-Negro aguarda o fim do Brasileirão para realizar uma investida no goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Segundo o “ge”, o nome é o favorito da diretoria para o lugar de Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro.
O Flamengo já está ciente das pretensões financeiras do jogador. Dessa forma, o Rubro-Negro vai realizar uma proposta pelo goleiro assim que o Brasileirão terminar. Atualmente, Gabriel Brazão está focado em salvar o Santos do rebaixamento nas últimas duas rodadas. Assim, ele não vai escutar nenhuma oferta neste momento.
Não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação de Gabriel Brazão. Afinal, no meio do ano chegou a um acordo com o goleiro, mas esbarrou no Santos, que não liberou. O clube paulista entende que está resguardado por uma multa rescisória considerada “impagável” no mercado brasileiro e não pensa em se desfazer do jogador.
Contudo, o Flamengo acredita que, em caso de rebaixamento, há margem para negociar o valor da multa rescisória. O Santos possui 60% dos direitos econômicos, enquanto os outros 40% pertencem a Inter de Milão. Revelado no Peixe, Gabriel Brazão já passou por clubes europeus como Parma, Inter de Milão, Albacete, Oviedo, SPAL e Ternana, mesmo tendo apenas 25 anos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.