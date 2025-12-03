Flamengo deseja contratar Gabriel Brazão, do Santos

Nome é o favorito para substituir Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Campeão da Libertadores e prestes a conquistar o título brasileiro, o Flamengo já está de olho em 2026. Assim, o Rubro-Negro aguarda o fim do Brasileirão para realizar uma investida no goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Segundo o “ge”, o nome é o favorito da diretoria para o lugar de Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro. O Flamengo já está ciente das pretensões financeiras do jogador. Dessa forma, o Rubro-Negro vai realizar uma proposta pelo goleiro assim que o Brasileirão terminar. Atualmente, Gabriel Brazão está focado em salvar o Santos do rebaixamento nas últimas duas rodadas. Assim, ele não vai escutar nenhuma oferta neste momento.