Encontros no Rio e diferença de idade marcam primeiro mês de affair entre Samuel Lino e Nicole Bahls

Encontros no Rio e diferença de idade marcam primeiro mês de affair entre Samuel Lino e Nicole BahlsOs rumores tiveram início na festa do título da Libertadores, mas, segundo fontes, os dois já seguem até rotina de viagens na relação
Em meio à euforia por sua primeira Libertadores com o Flamengo, Samuel Lino passou a ver sua vida pessoal dividir atenções com a profissional diante da curiosidade do público. Isso porque, segundo rumores, o atacante mantém um affair com a apresentadora Nicole Bahls há cerca de um mês.
A relação só veio à tona após o perfil Daily Garotinho divulgar a presença da apresentadora em uma festa promovida por Carrascal no domingo (30), justamente para celebrar o título continental. Ainda segundo a conta, o clima entre eles foi de proximidade e intimidade por todo evento.
Ainda que as notícias sobre o affair só tenham se tornado públicas no último fim de semana, a revista Quem afirma que o caso vem de bem antes. O veículo revelou que Nicole e Lino já se conheciam de outros carnavais, e a aproximação romântica começou cerca de quatro semanas antes da final da Libertadores — disputada no sábado (29).
Rotina, Rio e diferenças
A relação, ainda segundo fontes à Quem, se iniciou e se mantém com troca de mensagens. Em reta final de temporada, o atacante tem conciliado praticamente toda sua rotina entre treinos e jogos, tornando, portanto, os encontros mais esporádicos.
Contudo, eles estão fazendo dar certo há cerca de um mês. O atacante e a apresentadora passaram a combinar encontros no Rio de Janeiro, onde Samu, como é carinhosamente chamado por torcedores, vive sua rotina profissional. Neste contexto, sempre que há uma brecha nas agendas, eles tentam se ver na capital fluminense.
Aos amigos mais próximos, Nicole tem descrito a relação como algo ainda embrionário e se resume em dizer que “estão se conhecendo melhor”. Vale pontuar que a diferença de idade — 15 anos entre ele, de 25, e Bahls, que completará 40 em 2025 — não tem sido tratada como obstáculo por quem convive com os dois.
Trata-se do primeiro rumor público sobre a vida amorosa da apresentadora desde o fim de seu noivado com o empresário Marcelo Viana, em fevereiro. O ex-casal terminou o envolvimento após quase quatro anos entre idas e vindas.
Samuel Lino com o Flamengo
Enquanto o extracampo ganha novos capítulos, o atacante segue concentrado na disputa pelo título brasileiro. Ele está à disposição de Filipe Luís para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã — partida em que o Flamengo pode confirmar o troféu diante de sua torcida. Para isso, depende apenas de si nesta noite.
Há ainda a possibilidade de título mesmo com um tropeço rubro-negro. Contudo, neste cenário, o time precisaria contar com uma ajuda do Atlético-MG diante do Palmeiras, em jogo na Arena MRV no mesmo horário.
