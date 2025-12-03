Encontros no Rio e diferença de idade marcam primeiro mês de affair entre Samuel Lino e Nicole Bahls

Os rumores tiveram início na festa do título da Libertadores, mas, segundo fontes, os dois já seguem até rotina de viagens na relação

Em meio à euforia por sua primeira Libertadores com o Flamengo , Samuel Lino passou a ver sua vida pessoal dividir atenções com a profissional diante da curiosidade do público. Isso porque, segundo rumores, o atacante mantém um affair com a apresentadora Nicole Bahls há cerca de um mês.

A relação só veio à tona após o perfil Daily Garotinho divulgar a presença da apresentadora em uma festa promovida por Carrascal no domingo (30), justamente para celebrar o título continental. Ainda segundo a conta, o clima entre eles foi de proximidade e intimidade por todo evento.

Ainda que as notícias sobre o affair só tenham se tornado públicas no último fim de semana, a revista Quem afirma que o caso vem de bem antes. O veículo revelou que Nicole e Lino já se conheciam de outros carnavais, e a aproximação romântica começou cerca de quatro semanas antes da final da Libertadores — disputada no sábado (29).

Rotina, Rio e diferenças

A relação, ainda segundo fontes à Quem, se iniciou e se mantém com troca de mensagens. Em reta final de temporada, o atacante tem conciliado praticamente toda sua rotina entre treinos e jogos, tornando, portanto, os encontros mais esporádicos.

Contudo, eles estão fazendo dar certo há cerca de um mês. O atacante e a apresentadora passaram a combinar encontros no Rio de Janeiro, onde Samu, como é carinhosamente chamado por torcedores, vive sua rotina profissional. Neste contexto, sempre que há uma brecha nas agendas, eles tentam se ver na capital fluminense.