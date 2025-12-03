Em casa, Inter goleia o Venezia e avança na Copa da Itália

Em casa, Inter goleia o Venezia e avança na Copa da ItáliaNerazzuri garantiram a classificação para as quartas de final com uma vitória tranquila no San Siro
Em casa, a Internazionale não teve maiores problemas para garantir a classificação para as quartas de final da Copa da Itália. No San Siro, os Nerazzurri aplicaram uma sonora goleada por 5 a 1 sobre o Venezia e avançou na competição. Thuram (duas vezes), Espósito, Bonny e Diouf marcaram os gols interistas, enquanto Sagrado descontou para os visitantes.
Agora, a Inter espera o vencedor do duelo entre Torino e Roma para saber quem será o adversário nas quartas de final. No entanto, as duas equipes se enfrentam apenas no dia 13 de janeiro.
Com apenas 30 minutos de partida, a Inter praticamente resolveu o jogo e encaminhou a classificação. Logo aos 18 minutos, Frattesi encontrou Diouf e o atacante abriu o placar na saída do goleiro. No minuto seguinte, foi a vez de Esposito ir às redes acertar um chute de fora da área. Thuram, aos 31 minutos, assim como Esposito, também acertou um belo chute de longa distância e balançou as redes do Venezia.
Na etapa final, Thuram marcou mais uma vez logo nos primeiros momentos. O atacante tabelou com Frattesi e acertou uma linda cabeçada para o gol vazio do Venezia. Os visitantes descontaram com um belo gol de Sagrado, que aproveitou desvio na defesa para marcar. No entanto, se existiu algum tipo de esperança por parte do Fenezia, a Inter encerrou qualquer chance com um golaço de Bonny após assistência de Mkhitaryan.
Classificada na Copa da Itália, a Internazionale volta a entrar em campo no próximo sábado (6), diante do Como, no San Siro, pela 14ª rodada da Série A. Já o Venezia, por sua vez, na Série B, enfrenta o Avellino, fora de casa, na segunda-feira (8).