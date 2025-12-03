Com contrato vigente com a Band, Galvão Bueno fará estreia pelo SBT nesta semana

Com contrato vigente com a Band, Galvão Bueno fará estreia pelo SBT nesta semanaO narrador deixará a emissora atual após o fim do contrato, no dia 21 de dezembro, para mergulhar de vez no projeto da Copa do Mundo 2026
Com vínculo na Band até o fim de dezembro, Galvão Bueno já tem destino definido para 2026: o narrador reforçará o SBT na cobertura dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. A mudança, porém, começará antes do previsto e com o aval da atual emissora.
A Band autorizou que o comunicador faça sua primeira participação oficial no projeto da concorrente nesta sexta-feira (5), para transmissão do sorteio dos grupos do próximo Mundial.
Conforme revelou a Folha de S. Paulo, o locutor teve um encontro com Johnny Saad, proprietário da Band, e alinhou os termos para essa transição antecipada. O empresário fez dois pedidos ao narrador durante a conversa: um agradecimento público pela liberação e a produção de dois boletins especiais para as rádios Bandeirantes e BandNews FM.
Entende-se que boletins sobre o mesmo evento podem servir de estratégia para Band. Isso porque a emissora também exibirá a definição dos grupos para Copa de 2026.
Galvão, por sua vez, aceitou todas as solicitações de imediato. Com isso, estará ao lado de Tiago Leifert na transmissão do sorteio promovida pelo canal em TV aberta.
Galvão Bueno cumprirá o contrato
Apesar da estreia pela concorrente, o narrador permanecerá oficialmente na Band até 21 de dezembro. Ele seguirá à frente do programa Galvão e Amigos nas próximas duas segundas-feiras, cumprindo integralmente sua agenda antes da migração definitiva para o novo canal.
Bastidores do acordo para Copa
A chegada do narrador ao SBT está diretamente ligada ao pacote adquirido pela emissora para o Mundial de 2026. A empresa comprou os direitos de transmissão do torneio em parceria com a NSports, da qual o locutor atua como um dos sócios.
Segundo noticiou a Folha de S. Paulo, o investimento conjunto foi de 25 milhões de dólares — cerca de R$ 134,5 milhões — para garantir um lote com 32 partidas. As negociações com a FIFA começaram com valores mais altos, mas diminuíram após avanços nas conversas. A expectativa inicial do canal era adquirir 54 jogos.
