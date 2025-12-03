Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga áudio do VAR em primeiro gol do Fluminense contra Grêmio

CBF divulga áudio do VAR em primeiro gol do Fluminense contra Grêmio

Análise confirmou que jogadores estavam na mesma linha e validou o lance
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF divulgou nesta quarta-feira (3) o áudio do VAR no primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, nesta última terça-feira (2), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. O lance gerou polêmica porque Lucho Acosta parecia estar na frente de Wagner Leonardo. Contudo, após a análise, a arbitragem chegou a conclusão que os jogadores estavam na mesma linha e validou o gol marcado por Soteldo.

“Jogadores estavam na mesma linha. Troca de decisão, confirma o gol. Decisão factual”, disse Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, árbitro responsável pelo VAR na partida.

Soteldo também marcou o segundo gol do Fluminense na etapa final, mas desta vez sem polêmica. Com os dois gols, o venezuelano, enfim, desencantou com a camisa tricolor e encerrou um jejum de mais de 400 dias. Antes, o Grêmio chegou a ter um gol anulado por impedimento no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time gaúcho descontou pouco após o Tricolor das Laranjeiras ampliar o placar na Arena. Contudo, o Imortal não evitou a derrota dentro de casa.

Com a vitória sobre o Grêmio, o Fluminense chegou aos 61 pontos e assumiu a quinta posição. Para chegar na última rodada dependendo apenas de si para garantir vaga direta na Libertadores, o Tricolor precisa torcer por um tropeço do Botafogo, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Time de Guerreiros volta a campo contra o Bahia, domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar