CBF divulga áudio do VAR em primeiro gol do Fluminense contra Grêmio

A CBF divulgou nesta quarta-feira (3) o áudio do VAR no primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 , nesta última terça-feira (2), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. O lance gerou polêmica porque Lucho Acosta parecia estar na frente de Wagner Leonardo. Contudo, após a análise, a arbitragem chegou a conclusão que os jogadores estavam na mesma linha e validou o gol marcado por Soteldo.

Soteldo também marcou o segundo gol do Fluminense na etapa final, mas desta vez sem polêmica. Com os dois gols, o venezuelano, enfim, desencantou com a camisa tricolor e encerrou um jejum de mais de 400 dias. Antes, o Grêmio chegou a ter um gol anulado por impedimento no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time gaúcho descontou pouco após o Tricolor das Laranjeiras ampliar o placar na Arena. Contudo, o Imortal não evitou a derrota dentro de casa.

Com a vitória sobre o Grêmio, o Fluminense chegou aos 61 pontos e assumiu a quinta posição. Para chegar na última rodada dependendo apenas de si para garantir vaga direta na Libertadores, o Tricolor precisa torcer por um tropeço do Botafogo, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Time de Guerreiros volta a campo contra o Bahia, domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

