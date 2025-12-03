Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco brasileiro faz proposta por naming rights de estádio do Inter Miami, de Lionel Messi

A empresa visa não só ampliar sua marca em solo norte-americano como também se propõe a bater de frente com concorrente direta no futebol
Autor Jogada 10
O Nubank, banco brasileiro em expansão nos Estados Unidos, avalia assumir os naming rights do Lockhart Stadium — estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi. A possível parceria integra a estratégia da instituição financeira para fortalecer sua presença no mercado americano e na concorrência do meio esportivo.

A ideia da expansão da marca em solo norte-americano se alinha com o objetivo de disputar espaço com o banco Inter, que já batiza os estádios de Orlando City e Orlando Pride. Portanto, com a movimentação, o Nubank se colocaria como segundo brasileiro a adquirir naming rights de uma arena nos EUA.

A proposta conduzida pelo banco prevê um pagamento anual de 19 milhões de dólares (cerca de R$ 101 milhões). Como o compromisso se estenderia por dez temporadas, alcançaria aproximadamente 200 milhões de dólares — cerca de R$ 1,06 bilhão — ao final do contrato comercial.

De acordo com a jornalista Jossete Goulart, as conversas com o Inter Miami evoluem positivamente e devem mesmo se concretizar. A tendência é que o acerto seja oficializado em breve, mantendo o posicionamento do banco de ampliar sua atuação no cenário esportivo internacional.

Como vai o clube de Messi?

A negociação acontece em um momento de destaque para o Inter Miami. Isso porque a equipe de Lionel conquistou, pela primeira vez, o título da Conferência Leste e garantiu vaga na decisão da Major League Soccer (MLS).

Para além da conquista, a vitória por 5 a 1 na semifinal, sobre o New York City, ainda consolidou a campanha como a melhor do clube desde sua fundação. Com a classificação, o time de Miami enfrentará o Vancouver Whitecaps, comandado por Thomas Müller, na final.

