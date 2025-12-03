Banco brasileiro faz proposta por naming rights de estádio do Inter Miami, de Lionel Messi

A empresa visa não só ampliar sua marca em solo norte-americano como também se propõe a bater de frente com concorrente direta no futebol

A ideia da expansão da marca em solo norte-americano se alinha com o objetivo de disputar espaço com o banco Inter, que já batiza os estádios de Orlando City e Orlando Pride. Portanto, com a movimentação, o Nubank se colocaria como segundo brasileiro a adquirir naming rights de uma arena nos EUA.

O Nubank, banco brasileiro em expansão nos Estados Unidos, avalia assumir os naming rights do Lockhart Stadium — estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi. A possível parceria integra a estratégia da instituição financeira para fortalecer sua presença no mercado americano e na concorrência do meio esportivo.

A proposta conduzida pelo banco prevê um pagamento anual de 19 milhões de dólares (cerca de R$ 101 milhões). Como o compromisso se estenderia por dez temporadas, alcançaria aproximadamente 200 milhões de dólares — cerca de R$ 1,06 bilhão — ao final do contrato comercial.

De acordo com a jornalista Jossete Goulart, as conversas com o Inter Miami evoluem positivamente e devem mesmo se concretizar. A tendência é que o acerto seja oficializado em breve, mantendo o posicionamento do banco de ampliar sua atuação no cenário esportivo internacional.

Como vai o clube de Messi?

A negociação acontece em um momento de destaque para o Inter Miami. Isso porque a equipe de Lionel conquistou, pela primeira vez, o título da Conferência Leste e garantiu vaga na decisão da Major League Soccer (MLS).

Para além da conquista, a vitória por 5 a 1 na semifinal, sobre o New York City, ainda consolidou a campanha como a melhor do clube desde sua fundação. Com a classificação, o time de Miami enfrentará o Vancouver Whitecaps, comandado por Thomas Müller, na final.