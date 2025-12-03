Bahia x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Bahia já está garantido na Libertadores, mas uma vitória o mantém com chance de entrar direto na fase de grupos. O Sport está eliminado

Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Leão da Ilha já está rebaixado para a segunda divisão. Contudo, o time rubro-negro não promete vida fácil no clássico nordestino.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste clássico. A Jornada Esportiva começa a partir das 18h30. E assim que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.

O duelo nordestino entre Bahia e Sport também tem, além de Diego Mazur, os comentários de Eduardo Gimenez e as reportagens de Vanderley Lima. Assim, você já sabe: clique na arte acima a partir das 18h30 para acompanhar todos os detalhes do jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.