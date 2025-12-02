Zenit define valor para negociar Nino, alvo do Fluminense

Tricolor vai tentar repatriar o zagueiro, que tem interesse permanecer na Europa e também aprova uma volta para o Brasil

Nino sonha em ser recolocado na Europa, mas também vê com bons olhos um retorno ao Brasil. É um “sonho caro” do Fluminense, que vai intensificar conversas pela contratação do defensor após o término da temporada.

Como já se sabe, o zagueiro Nino, que hoje defende o Zenit, da Rússia, deseja mudar de ares na próxima janela de transferências. De acordo com a “ESPN”, O clube russo aceita entrar em um acordo de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) pelo jogador, podendo reduzir a pedida para 8 milhões de euros (R$ 49 milhões). O principal interessado é o Fluminense , que tenta repatriar o atleta em 2026.

Vale lembrar que na última janela de transferências, o Fluminense tentou repatriar Nino. Todavia, esbarrou no Zenit, que não tinha qualquer interesse em liberar o atleta, considerado importante no elenco do time azul.

“Indo direto ao ponto sem enganar o torcedor, o único que tem a possibilidade (de voltar ao Fluminense entre os jogadores que foram para Europa) é o Nino. Ele mostrou o interesse no meio do ano de voltar ao Brasil. Tivemos uma conversa com o clube liderada pelo presidente Mário. Combinamos de voltar a falar em dezembro porque não teve a liberação”, disse Montenegro ao portal “ge”.

Campeão da Libertadores com o Fluminense, Nino foi titular nas 14 partidas que atuou com o Zenit na atual temporada, sendo 12 pelo Campeonato Russo, e marcou um gol na última partida. Em 2024/25, o zagueiro brasileiro atuou em 36 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. É um dos jogadores importantes no elenco.