Vasco x Mirassol, AO VIVO, com a Voz dos Esporte, às 17h30

Vasco x Mirassol, AO VIVO, com a Voz dos Esporte, às 17h30O duelo pode colocar o Vasco no G-8 em caso de vitória. A narração é de Christian Rafael
Vasco e Mirassol jogam nesta terça-feira, (2/,12) às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 37ª rodada do Brasileiro. O time carioca é o 11º colocado com 45 pontos, mas ainda tem uma chance mínima de rebaixamento. No entanto, o foco é alcançar a oitava posição, que pertence ao São Paulo, que soma 48 pontos. Vencendo, assume provisoriamente este lugar que pode dar vaga à Libertadores.
O Mirassol ainda precisa garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso acontecer, basta uma vitória nos próximos dois jogos. O Leão Caipira é o quarto colocado com 63 pontos, quatro a mais que o Botafogo, que ocupa a quinta posição.
A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h30, com o pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.
A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Cleiton Santos nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Clique na arte acima e não perca nada deste Vasco x Mirassol.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.