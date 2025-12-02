Vasco x Mirassol, AO VIVO, com a Voz dos Esporte, às 17h30

Vasco e Mirassol jogam nesta terça-feira, (2/,12) às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 37ª rodada do Brasileiro. O time carioca é o 11º colocado com 45 pontos, mas ainda tem uma chance mínima de rebaixamento. No entanto, o foco é alcançar a oitava posição, que pertence ao São Paulo, que soma 48 pontos. Vencendo, assume provisoriamente este lugar que pode dar vaga à Libertadores.

O Mirassol ainda precisa garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso acontecer, basta uma vitória nos próximos dois jogos. O Leão Caipira é o quarto colocado com 63 pontos, quatro a mais que o Botafogo, que ocupa a quinta posição.

A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h30, com o pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.