Vasco se despede de São Januário com derrota para o Mirassol, que garante vaga na fase de grupos da Libertadores

Vasco se despede de São Januário com derrota para o Mirassol, que garante vaga na fase de grupos da LibertadoresCruzmaltino realizou sua última partida dentro de casa na competição e viu o Leão confirmar a vaga na fase principal do torneio continental
O Vasco se despediu de São Januário no Brasileirão do jeito que o torcedor não esperava. Na noite desta terça-feira (02), o Cruzmaltino perdeu para o Mirassol por 2 a 0 em seu último jogo dentro de casa neste campeonato.
Com o resultado, o Gigante da Colina fica com 45 pontos, na 11ª colocação e fica distante de um possível G8. Além disso, o Vasco ainda tem chances matemáticas de ser rebaixado. Por outro lado, o Mirassol subiu para os 66 pontos, na quarta colocação, e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores.
Vasco tenta impor o jogo
O jogo começou com as duas equipes tendo um adversário em comum: o gramado. Por conta da chuva que caiu no Rio de Janeiro, o campo de São Januário estava encharcado e a bola não corria em algumas partes. O Vasco tenta ficar mais à frente, enquanto o Mirassol apostava na pressão alta, sem conseguir criar boas oportunidades.
A primeira chance veio com os donos da casa. Rayan ficou com a bola dividida por Coutinho na intermediária e chutou para boa defesa de Walter. Na reta final da primeira etapa o Leão conseguiu aparecer com mais perigo no ataque e teve sua grande oportunidade. Após uma jogada bem trabalhada, Renato Marques arriscou de fora da área e Léo Jardim defendeu sem sustos.
Mirassol usa o contra-ataque e vence
A segunda etapa começou com o Vasco mais solto no ataque e criando mais oportunidades. Andrés Gómez e Coutinho tentaram da entrada da área e não deram muito trabalho para Walter. Depois, foi a vez de Paulo Henrique arriscar e exigir uma bela defesa do goleiro adversário.
Só que os visitantes apareceram para abrir o marcador. Guilherme recuperou a bola no meio de campo e acionou Carlos Eduardo, que arrancou pela direita e cruzou rasteiro para Renato Marques marcar. O Vasco partiu para cima em busca de uma pressão para tentar o empate. Somente na reta final as chances apareceram. Robert Renan cruzou na área, Vegetti ajeitou e David chutou para fora, tirando tinta da trave. Porém, nos acréscimos, o Leão ampliou em mais um contra-ataque. Cristian puxou pelo meio e deu belo passe para Carlos Eduardo, que driblou Léo Jardim, tocou com sutileza e confirmou a vitória paulista.
VASCO 0 X 2 MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 02/12/2025 (terça-feira), às 19h (horário de Brasília)
Gols: Renato Marques, 24’/2ºT (0-1); Carlos Eduardo, 47’/2ºT (0-2)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez, 21’/2ºT); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê, 29’/2ºT) e Coutinho; Andrés Gómez (Vegetti, 34’/2ºT), Nuno Moreira (David, 29’/2ºT) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Danielzinho, Neto Moura (Yago Felipe, 24’/2ºT) e Shaylon (Guilherme, 16’/2ºT); Negueba (Luiz Otávio, 35’/2ºT), Alesson (Carlos Eduardo, 16’/2ºT) e Renato Marques (Cristian, 35’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões Amarelos: Cuesta e Nuno Moreira (CRVG); Neto Moura, Lucas Ramon e Renato Marques (MFC)
