Vasco perde zagueiro para a última rodada e se preocupa com Piton

Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Atlético. Já o lateral deixou o jogo com dores do joelho

O Vasco já tem um desfalque confirmado para o seu último compromisso pelo Brasileirão, no próximo domingo (07), contra o Atlético. Na derrota para o Mirassol, nesta terça (02), o zagueiro Carlos Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a última rodada do campeonato.

Com isso, o colombiano puxa a lista dos jogadores que podem ser poupados contra o Galo com foco na semifinal da Copa do Brasil, que acontece na próxima semana. Para a posição, Fernando Diniz pode optar por Lucas Freitas para o jogo.