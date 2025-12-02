Vasco perde zagueiro para a última rodada e se preocupa com Piton

Vasco perde zagueiro para a última rodada e se preocupa com PitonCuesta recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Atlético. Já o lateral deixou o jogo com dores do joelho
O Vasco já tem um desfalque confirmado para o seu último compromisso pelo Brasileirão, no próximo domingo (07), contra o Atlético. Na derrota para o Mirassol, nesta terça (02), o zagueiro Carlos Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a última rodada do campeonato.
Com isso, o colombiano puxa a lista dos jogadores que podem ser poupados contra o Galo com foco na semifinal da Copa do Brasil, que acontece na próxima semana. Para a posição, Fernando Diniz pode optar por Lucas Freitas para o jogo.
Entretanto, o Vasco se preocupa com a lateral esquerda. Lucas Piton deixou o gramado após uma dividida e sentiu dores no joelho esquerdo. Em seu lugar, Fernando Diniz optou por usar Puma Rodríguez improvisado. Agora o time e o jogador aguardam uma análise para saber se o atleta estará disponível para a despedida no Brasileirão e, principalmente, para as semifinais da Copa do Brasil.
