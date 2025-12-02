Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Alemanha 2025/26
Dia de jogo decisivo no futebol alemão. Nesta quarta-feira (3), Union Berlin e Bayern de Munique se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Alten Försterei, na capital alemã, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha 2025/26. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis, sem prorrogação.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Union Berlin
Mesmo sem o favoritismo diante do Bayern, o Union Berlin chega empolgado para surpreender o poderoso clube alemão. Isto porque o time foi o único que conseguiu arrancar pontos da equipe de Munique na Bundesliga, justamente com o empate por 1 a 1 no estádio Alte Försterei, no último dia 8 de novembro. Além disso, os Bávaros buscaram o empate somente nos acréscimos da partida, com gol de Harry Kane que evitou a vitória do Union Berlin.
Contudo, o técnico Steffen Baumgart precisa lidar com pelo menos dois desfalques confirmados para encarar o Bayern. O atacante Robert Skov, com uma lesão muscular, e o jovem zagueiro Andrik Markgraf, lesionados, seguem como baixas para o duelo decisivo.
Como chega o Bayern de Munique
Após a derrota para o Arsenal no confronto direto pela liderança da fase de liga da Champions, que acabou com a invencibilidade do time na competição, o Bayern sofreu para vencer o St. Pauli nos acréscimos, no Campeonato Alemão. Agora, os Bávaros precisam confirmar o favoritismo e, mesmo fora de casa, vencer para seguir vivos na briga por mais um título na temporada.
O Bayern de Munique é o líder isolado do Campeonato Alemão com 34 pontos. O time está invicto com 11 vitórias em 12 rodadas, além de um empate, justamente contra o Union Berlin, na capital alemã. Dessa maneira, a vantagem para o vice-líder RB Leipzig é de oito pontos.
Mesmo assim, a expectativa é que o técnico Vincent Kompany faça algumas alterações na equipe titular, visando preservar alguns titulares mais desgastados, como Olise e Upamecano. Além disso, o elenco conta com alguns jogadores lesionados, como Jamal Musiala e Alphonso Davies, ambos em transição física após graves lesões sofridas ainda na temporada passada.
UNION BERLIN X BAYERN DE MUNIQUE
Oitavas de final da Copa da Alemanha
Data e horário: quarta-feira, 03/12/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Alten Försterei, em Berlim.
UNION BERLIN: Ronnow; Leite, Querfeld, Doekhi; Kohn, Kemlein, Khedira, Trimmel; Ansah, Jeong; Burke. Técnico: Steffen Baumgart.
BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Bischof, Tah, Kim, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Karl, Guerreiro (Gnabry); Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Matthias Jöllenbeck.
Auxiliares: Jonas Weickenmeier e Mitja Stegemann.
VAR: Pascal Müller.