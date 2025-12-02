Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump vai participar do sorteio da Copa do Mundo em Washington

Casa Branca confirma presença do presidente em evento que abrirá oficialmente o Mundial de 2026
O presidente Donald Trump vai participar do sorteio da Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira (6), no Kennedy Center, em Washington. A Casa Branca confirmou sua presença na abertura simbólica do torneio, que será sediado pelos Estados Unidos em parceria com Canadá e México no próximo verão.

Segundo a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, Trump considera o Mundial um “projeto nacional prioritário”, alinhado às celebrações dos 250 anos da independência americana, que serão comemorados em 4 de julho de 2026.

Após o sorteio, a Fifa deve divulgar no sábado (7) o calendário inicial da competição, incluindo estádios e horários das partidas nos três países anfitriões.

A cerimônia também marcará a estreia do Prêmio Fifa pela Paz. A expectativa é de que Trump seja o homenageado — ele já havia demonstrado interesse em disputar o Prêmio Nobel da Paz. De acordo com a entidade, a distinção será entregue a pessoas que tenham trabalhado pela paz e contribuído para aproximar diferentes povos.

Donald Trump não agrada a todos

Enquanto isso, o Irã decidiu boicotar o evento após parte de sua delegação não conseguir visto para entrar nos Estados Unidos.

Futebol Internacional Donald Trump Estados Unidos

