Trump vai participar do sorteio da Copa do Mundo em Washington

Casa Branca confirma presença do presidente em evento que abrirá oficialmente o Mundial de 2026

O presidente Donald Trump vai participar do sorteio da Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira (6), no Kennedy Center, em Washington. A Casa Branca confirmou sua presença na abertura simbólica do torneio, que será sediado pelos Estados Unidos em parceria com Canadá e México no próximo verão.

Segundo a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, Trump considera o Mundial um “projeto nacional prioritário”, alinhado às celebrações dos 250 anos da independência americana, que serão comemorados em 4 de julho de 2026.

Após o sorteio, a Fifa deve divulgar no sábado (7) o calendário inicial da competição, incluindo estádios e horários das partidas nos três países anfitriões.

A cerimônia também marcará a estreia do Prêmio Fifa pela Paz. A expectativa é de que Trump seja o homenageado — ele já havia demonstrado interesse em disputar o Prêmio Nobel da Paz. De acordo com a entidade, a distinção será entregue a pessoas que tenham trabalhado pela paz e contribuído para aproximar diferentes povos.

Donald Trump não agrada a todos

Enquanto isso, o Irã decidiu boicotar o evento após parte de sua delegação não conseguir visto para entrar nos Estados Unidos.