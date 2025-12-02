Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport vende Riquelme Felipe ao Botafogo para quitar dívidas

Zagueiro de 18 anos vai para o clube carioca em negociação que envolve acerto de contas de R$ 7,4 milhões
O Sport oficializou, nesta terça-feira (02/12), a venda do zagueiro Riquelme, de 18 anos, para o Botafogo. O negócio, aliás, envolve valores expressivos para a realidade do clube. O time carioca pagará 1.393.750 dólares (aproximadamente R$ 7,4 milhões) pela jovem promessa. No entanto, o dinheiro não entrará diretamente nos cofres da Ilha do Retiro. O Sport utilizará o montante integralmente para saldar dívidas antigas que possui com o próprio Botafogo.

A negociação resolve pendências financeiras importantes. O valor quitará o saldo devedor referente à compra do atacante Carlos Alberto, além de uma dívida menor, de cerca de R$ 400 mil, ligada ao empréstimo do meia Leandrinho, em 2019. Com isso, o clube pernambucano zera seus débitos com o Alvinegro. A transferência de Riquelme, inclusive, entra para a história do Sport como a sexta maior venda de todos os tempos, ficando atrás apenas de nomes como Pedro Lima, Gustavo e Diego Souza.

Jovem é uma joia do Sport

Riquelme é uma joia recente da base rubro-negra. Ele chegou ao clube em 2023 e subiu para o profissional nesta temporada. Apesar de ter atuado por apenas 21 minutos no time principal, em jogos contra Atlético e Flamengo, o defensor chamou a atenção por seu desempenho na base. Em julho, por exemplo, ele foi eleito o melhor jogador de um torneio na Espanha, onde foi o capitão da equipe que não sofreu gols em sete partidas.

No Botafogo, o futuro imediato do zagueiro ainda é incerto. A comissão técnica fará uma avaliação para decidir se ele integrará o elenco profissional já em 2026 ou se passará por um período de adaptação na equipe sub-20. A aposta do clube carioca visa o longo prazo, confiando no potencial que o atleta demonstrou nas categorias inferiores.

