Sport vende Riquelme Felipe ao Botafogo para quitar dívidas

Sport vende Riquelme Felipe ao Botafogo para quitar dívidasZagueiro de 18 anos vai para o clube carioca em negociação que envolve acerto de contas de R$ 7,4 milhões
O Sport oficializou, nesta terça-feira (02/12), a venda do zagueiro Riquelme, de 18 anos, para o Botafogo. O negócio, aliás, envolve valores expressivos para a realidade do clube. O time carioca pagará 1.393.750 dólares (aproximadamente R$ 7,4 milhões) pela jovem promessa. No entanto, o dinheiro não entrará diretamente nos cofres da Ilha do Retiro. O Sport utilizará o montante integralmente para saldar dívidas antigas que possui com o próprio Botafogo.
A negociação resolve pendências financeiras importantes. O valor quitará o saldo devedor referente à compra do atacante Carlos Alberto, além de uma dívida menor, de cerca de R$ 400 mil, ligada ao empréstimo do meia Leandrinho, em 2019. Com isso, o clube pernambucano zera seus débitos com o Alvinegro. A transferência de Riquelme, inclusive, entra para a história do Sport como a sexta maior venda de todos os tempos, ficando atrás apenas de nomes como Pedro Lima, Gustavo e Diego Souza.
O Sport comunica oficialmente a venda do zagueiro Riquelme Felipe para a SAF Botafogo, em operação no valor de US$ 1.393.750,00. O Clube permanece detentor de 30% dos direitos econômicos do atleta, assegurando participação em eventual valorização futura: https://t.co/QIuKAlNVkg pic.twitter.com/TrjNYZ9Tay
— Sport Club do Recife (@sportrecife) December 2, 2025
Jovem é uma joia do Sport
Riquelme é uma joia recente da base rubro-negra. Ele chegou ao clube em 2023 e subiu para o profissional nesta temporada. Apesar de ter atuado por apenas 21 minutos no time principal, em jogos contra Atlético e Flamengo, o defensor chamou a atenção por seu desempenho na base. Em julho, por exemplo, ele foi eleito o melhor jogador de um torneio na Espanha, onde foi o capitão da equipe que não sofreu gols em sete partidas.
No Botafogo, o futuro imediato do zagueiro ainda é incerto. A comissão técnica fará uma avaliação para decidir se ele integrará o elenco profissional já em 2026 ou se passará por um período de adaptação na equipe sub-20. A aposta do clube carioca visa o longo prazo, confiando no potencial que o atleta demonstrou nas categorias inferiores.
