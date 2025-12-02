Sport vende Riquelme Felipe ao Botafogo para quitar dívidas

O Sport oficializou, nesta terça-feira (02/12), a venda do zagueiro Riquelme, de 18 anos, para o Botafogo. O negócio, aliás, envolve valores expressivos para a realidade do clube. O time carioca pagará 1.393.750 dólares (aproximadamente R$ 7,4 milhões) pela jovem promessa. No entanto, o dinheiro não entrará diretamente nos cofres da Ilha do Retiro. O Sport utilizará o montante integralmente para saldar dívidas antigas que possui com o próprio Botafogo.

A negociação resolve pendências financeiras importantes. O valor quitará o saldo devedor referente à compra do atacante Carlos Alberto, além de uma dívida menor, de cerca de R$ 400 mil, ligada ao empréstimo do meia Leandrinho, em 2019. Com isso, o clube pernambucano zera seus débitos com o Alvinegro. A transferência de Riquelme, inclusive, entra para a história do Sport como a sexta maior venda de todos os tempos, ficando atrás apenas de nomes como Pedro Lima, Gustavo e Diego Souza.