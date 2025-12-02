Soteldo pode ganhar chance e se colocar como “solução” para Copa do Brasil

Soteldo pode ganhar chance e se colocar como “solução” para Copa do BrasilVenezuelano é um dos cotados para assumir a vaga de Canobbio contra o Grêmio, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro
Soteldo ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Fluminense. No entanto, o venezuelano pode receber grande oportunidade diante do Grêmio, nesta terça-feira (2), às 21h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante reencontrará o seu ex-clube e jogará na Arena do Grêmio, onde também tem bom conhecimento. Pode ser uma retomada para conseguir uma titularidade para semifinal da Copa do Brasil.
Uma titularidade cairia em perfeito momento para Soteldo. Afinal, o técnico Luis Zubeldía ainda procura definir o substituto de Canobbio para semifinal da Copa do Brasil. O uruguaio, aliás, também está suspenso pelo primeiro jogo do torneio contra o Vasco. Neste sentido, o venezuelano poderia mostrar seu 100%, além de não entrar com tanta pressão por conta da classificação para Libertadores na última rodada.
O camisa 7 do Tricolor também vai enfrentar seu ex-clube e num local onde conhece bastante. No Grêmio, ele marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências em 41 jogos. Com Renato Gaúcho – na época treinador do time gaúcho – o venezuelano atuava majoritariamente pelo lado esquerdo, sendo utilizado como uma válvula de escape do time, que atuava de forma reativa. O jogador, aliás, era uma presença ativa na zona de ataque.
Retomada?
Soteldo chegou ao Fluminense durante o Mundial de Clubes. De lá para cá, o atacante atuou em somente 19 jogos pelo Tricolor, com apenas uma assistência até o momento. Na partida contra o São Paulo, o venezuelano entrou em campo ao lado de Paulo Henrique Ganso. Ele recebeu belo passe do camisa 10 e serviu Kevin Serna, que anotou o sexto e último gol da partida.
O Tricolor pagou 5,4 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Santos. Internamente, o clube ainda acredita que ele pode dar o retorno técnico para compensar o preço. Essa, assim, pode ser a grande chance do “baixinho”.
Com 58 pontos, o Fluminense, portanto, precisa vencer para seguir na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Além de vitórias, o Tricolor também terá de torcer para alguns resultados contra Botafogo e Bahia.