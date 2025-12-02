Soteldo pode ganhar chance e se colocar como “solução” para Copa do Brasil

Venezuelano é um dos cotados para assumir a vaga de Canobbio contra o Grêmio, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro

Uma titularidade cairia em perfeito momento para Soteldo. Afinal, o técnico Luis Zubeldía ainda procura definir o substituto de Canobbio para semifinal da Copa do Brasil. O uruguaio, aliás, também está suspenso pelo primeiro jogo do torneio contra o Vasco. Neste sentido, o venezuelano poderia mostrar seu 100%, além de não entrar com tanta pressão por conta da classificação para Libertadores na última rodada.

Soteldo ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Fluminense . No entanto, o venezuelano pode receber grande oportunidade diante do Grêmio, nesta terça-feira (2), às 21h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante reencontrará o seu ex-clube e jogará na Arena do Grêmio, onde também tem bom conhecimento. Pode ser uma retomada para conseguir uma titularidade para semifinal da Copa do Brasil.

O camisa 7 do Tricolor também vai enfrentar seu ex-clube e num local onde conhece bastante. No Grêmio, ele marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências em 41 jogos. Com Renato Gaúcho – na época treinador do time gaúcho – o venezuelano atuava majoritariamente pelo lado esquerdo, sendo utilizado como uma válvula de escape do time, que atuava de forma reativa. O jogador, aliás, era uma presença ativa na zona de ataque.

Retomada?

Soteldo chegou ao Fluminense durante o Mundial de Clubes. De lá para cá, o atacante atuou em somente 19 jogos pelo Tricolor, com apenas uma assistência até o momento. Na partida contra o São Paulo, o venezuelano entrou em campo ao lado de Paulo Henrique Ganso. Ele recebeu belo passe do camisa 10 e serviu Kevin Serna, que anotou o sexto e último gol da partida.

O Tricolor pagou 5,4 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Santos. Internamente, o clube ainda acredita que ele pode dar o retorno técnico para compensar o preço. Essa, assim, pode ser a grande chance do “baixinho”.

Com 58 pontos, o Fluminense, portanto, precisa vencer para seguir na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Além de vitórias, o Tricolor também terá de torcer para alguns resultados contra Botafogo e Bahia.