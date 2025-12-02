Soteldo encerra jejum de 402 dias e marca primeiro gol pelo Fluminense

O atacante Yeferson Soteldo viveu uma noite de redenção na Arena do Grêmio, nesta terça-feira (02/12). O venezuelano, que vinha sofrendo com críticas da torcida tricolor, finalmente desencantou com a camisa do Fluminense. Ele marcou o gol que abriu o placar contra o Grêmio, seu ex-clube, pela 37ª rodada do Brasileirão. O feito, aliás, tem um peso enorme para o atleta, pois encerra um jejum de gols que já durava exatos 402 dias.

A última vez que Soteldo havia balançado as redes foi em 26 de outubro de 2024, quando ainda defendia o próprio Grêmio em uma vitória sobre o Atlético-GO. Desde então, o jogador passou por uma fase difícil. Ele retornou ao Santos, onde atuou em 17 partidas sem marcar, antes de ser negociado em definitivo com o Fluminense. O gol do alívio saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, após Samuel Xavier lançar Lucho Acosta, que serviu o atacante. Soteldo aproveitou uma falha do goleiro Tiago Volpi para finalizar. O lance, inclusive, passou por checagem do VAR, mas o árbitro confirmou o gol.