Soteldo desencanta e Fluminense vence o Grêmio no Sul

Venezuelano faz os dois gols neste 2 a 1 que mantém o time no G-5 e acaba com jejum de gol que vinha desde outubro de 2024 / Crédito: Jogada 10

Soteldo foi o cara da vitória do Fluminense nesta terça-feira, 2/12, pela 37ª (penúltima) rodada do Brasileirão. Afinal, depois de um jejum de gols que vinha desde outubro de 2024, marcou duas vezes e levou o seu time ao triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio, em plena Arena gremista, em Porto Alegre. Autêntica Lei do Ex, já que o último gol de Soteldo foi ainda com a camisa dos gaúchos. O Grêmio descontou com André Henrique. O Fluminense faz um returno de Brasileirão sensacional. E, nos últimos seis jogos, soma quatro vitórias e dois empates, incluindo triunfo sobre o quase campeão Flamengo, o quarto colocado Mirassol e empates com Palmeiras (2º) e Cruzeiro (3º). Assim, chega aos 61 pontos, se consolidando em quinto lugar, que garante vaga direta para a Libertadores. Já o Grêmio, que poderia assumir o oitavo lugar (que pode valer vaga para a Libertadores), parou nos 46 pontos, em décimo lugar. Soteldo põe o Fluminense na frente O Fluminense mostrou superioridade nos primeiros 25 minutos, mesmo cometendo alguns erros na saída de bola. Inclusive, uma falha de Freytes no primeiro tempo quase resultou em gol de Alysson, que finalizou fraco. Ainda assim, o time carioca manteve a posse, trocando passes com qualidade, enquanto Lucho Acosta comandava a distribuição. Serna, embora não estivesse em sua melhor forma, foi o principal alvo do meio-campo.

Aos 19 minutos, a insistência do Fluminense deu resultado: Lucho Acosta encontrou Serna, que cruzou para Soteldo. O goleiro Tiago Volpi falhou ao tentar cortar a bola, que sobrou para o atacante mandar para a rede. Inicialmente, houve dúvida sobre o impedimento de Lucho (pelas imagens parecia claro), porém o VAR confirmou que a jogada estava em posição legal, validando o gol e colocando o Tricolor carioca à frente. O gol obrigou o Grêmio a se lançar mais ao ataque em busca do empate, e, a partir daí, o time passou a ser dominante. As melhores oportunidades foram dos gremistas, com dois chutes de Pavón: um defendido com segurança por Fábio e outro que passou rente à trave. O Grêmio apresentou bom volume com Willian e Arthur articulando no meio, enquanto Alysson e Pavón buscavam avanços pelos flancos. No entanto, além dos chutes citados, havia pouco espaço para finalizações. Nos acréscimos, Everaldo perdeu o que seria o segundo gol do Fluminense, isolando, na entrada da pequena área, um cruzamento de Renê. Já o time gaúcho ainda reclamou de um gol anulado de André, de cabeça, após cruzamento da esquerda aos 50 minutos. O VAR confirmou o impedimento, portanto o placar permaneceu favorável ao Fluminense.

Etapa final elétrica O segundo tempo começou muito movimentado. Logo no primeiro minuto, Fábio deu um passe no fogo para Freytes. Alysson recuperou na área e chutou na rede pelo lado de fora. Contudo, aos seis minutos, o Fluminense fez o segundo gol em um lance que parecia de treino. Serna — desta vez pela esquerda — avançou como quis, cruzou para Everaldo na área, que deu de primeira para Lucho. Ele também tocou de primeira para Soteldo, que mandou para a rede: 2 a 0. O Grêmio parecia morto. Porém, voltou ao jogo ao marcar dois minutos depois. Um escanteio pela direita cobrado por Willian achou André Henrique bem colocado. Ele subiu com marcação frouxa da zaga e cabeceou para a rede. A partir daí, o Grêmio ficou sempre em cima, enquanto o Fluminense buscava contra-ataques.