Social do Botafogo pede Textor como réu em processo contra a Eagle

Big boss pode ser responsabilizado pela dívida da SAF e responder juridicamente pelo passivo / Crédito: Jogada 10

O caldo entornou na relação entre o clube-empresa e o associativo do Botafogo. Afinal, o quadro social do Mais Tradicional solicitou à Justiça do Rio de Janeiro incluir John Textor, controlador da SAF alvinegra, no processo contra a Eagle Football Holdings, empresa que detém 90% do futebol do Glorioso e cujo sócio majoritário é o big boss norte-americano. A informação é do jornal “O Globo” nesta segunda-feira (1). O processo corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nele, o Botafogo social voltou a pedir que a Eagle pague uma garantia financeira de, no mínimo, R$ 155 milhões à SAF. O associativo alega que a cifra é referente a 10% da dívida do clube-empresa. O clube-empresa, em nota oficial, já havia repudiado a ação.