Seleção da Libertadores tem domínio do Flamengo e dupla do Palmeiras

Tetracampeão emplaca sete jogadores na formação do time da competição. Racing também tem dois atletas representantes / Crédito: Jogada 10

Tetracampeão, o Flamengo, obviamente, dominou a seleção da Libertadores 2025. O time emplacou sete jogadores na seleção final da temporada da competição continental. A eleição, aliás, foi do estudo técnico da Conmebol. Além disso, jogadores de Palmeiras e Racing também tiveram representantes. O goleiro Rossi e os zagueiros Léo Pereira e Danilo entraram na defesa. No meio, Pulgar, Carrascal e Arrascaeta praticamente dominaram o setor. Desfalque na decisão da Libertadores, Pedro também entrou nos selecionados do time do torneio.