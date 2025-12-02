Santos conta novamente com Neymar, mas não terá Tiquinho contra o Juventude

Santos conta novamente com Neymar, mas não terá Tiquinho contra o JuventudeCamisa 10 participa da única atividade com bola antes da viagem e será opção de Vojvoda. Já centroavante vai seguir no CT Rei Pelé
O Santos terá Neymar novamente à disposição em sua luta contra o rebaixamento. O camisa 10 participou, nesta terça-feira (02/12), de seu único treino no gramado antes da viagem para Caxias do Sul, onde o Peixe enfrenta o Juventude nesta quarta (03/12), às 19h30, pela penúltima rodada do Brasileirão.
Foi também o primeiro trabalho com bola do atacante desde a vitória sobre o Sport, na última sexta (28/11). Durante a atividade, Vojvoda comandou movimentos táticos e finalizou a preparação com um treino específico de bolas paradas.
Na véspera, Neymar havia permanecido na parte interna do CT Rei Pelé, dedicado ao tratamento da lesão no menisco do joelho esquerdo. Assim, a avaliação médica seguirá de forma diária, e o jogador continuará sob observação já em solo gaúcho, horas antes da partida.
Enquanto Neymar viaja, o técnico terá um desfalque importante. Afinal, Tiquinho Soares ficará em Santos e não viaja com a delegação. O atacante segue em tratamento das dores na parte posterior do joelho esquerdo e não reúne condições de atuar em Caxias do Sul.
Com isso, um provável Santos para o confronto tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.
A situação do Santos no Brasileirão
O Peixe chega à rodada com 41 pontos e fora da zona de rebaixamento graças ao saldo de gols, vantagem mínima sobre o Internacional. O Colorado, primeiro dentro do Z4, encara o São Paulo nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. Assim, após enfrentar o Juventude, o Santos encerra sua participação no campeonato no domingo, às 16h, quando recebe o Cruzeiro diante de sua torcida.