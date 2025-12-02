Santos conta novamente com Neymar, mas não terá Tiquinho contra o Juventude

Camisa 10 participa da única atividade com bola antes da viagem e será opção de Vojvoda. Já centroavante vai seguir no CT Rei Pelé

Foi também o primeiro trabalho com bola do atacante desde a vitória sobre o Sport, na última sexta (28/11). Durante a atividade, Vojvoda comandou movimentos táticos e finalizou a preparação com um treino específico de bolas paradas.

O Santos terá Neymar novamente à disposição em sua luta contra o rebaixamento. O camisa 10 participou, nesta terça-feira (02/12), de seu único treino no gramado antes da viagem para Caxias do Sul, onde o Peixe enfrenta o Juventude nesta quarta (03/12), às 19h30, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Na véspera, Neymar havia permanecido na parte interna do CT Rei Pelé, dedicado ao tratamento da lesão no menisco do joelho esquerdo. Assim, a avaliação médica seguirá de forma diária, e o jogador continuará sob observação já em solo gaúcho, horas antes da partida.

Enquanto Neymar viaja, o técnico terá um desfalque importante. Afinal, Tiquinho Soares ficará em Santos e não viaja com a delegação. O atacante segue em tratamento das dores na parte posterior do joelho esquerdo e não reúne condições de atuar em Caxias do Sul.

Com isso, um provável Santos para o confronto tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.

A situação do Santos no Brasileirão

O Peixe chega à rodada com 41 pontos e fora da zona de rebaixamento graças ao saldo de gols, vantagem mínima sobre o Internacional. O Colorado, primeiro dentro do Z4, encara o São Paulo nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. Assim, após enfrentar o Juventude, o Santos encerra sua participação no campeonato no domingo, às 16h, quando recebe o Cruzeiro diante de sua torcida.