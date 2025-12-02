Reinvenção à prova: Vasco enfrenta o Mirassol em teste decisivo para a Copa do Brasil

Cruz-Maltino quer retomar a confiança e chegar forte para o clássico com o Fluminense, para isso, precisa vencer a sensação do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Com chance matemática de rebaixamento inferior a 1%, o Vasco tem como objetivo voltar ao Top-8 do Brasileirão. Para isso acontecer, além de secar os rivais que estão na frente – Grêmio, Corinthians e São Paulo – o Cruz-Maltino precisa ganhar do Mirassol. O jogo acontece nesta terça-feira, em São Januário, pela 37ª rodada da competição. A oitava posição pode dar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Isso acontece em caso de título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil. Ambos estão garantidos no G7 do Brasileirão. No entanto, o Vasco também briga para ser campeão da competição nacional, mas é sempre bom ter um plano B. O Cruz-Maltino não disputa o principal torneio do continente desde 2018.

LEIA MAIS: Vasco x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem Além da importância do resultado, o jogo contra o Mirassol servirá como um ótimo teste para o Vasco chegar forte contra o Fluminense, na semifinal da Copa do Brasil. A começar pelas mudanças promovidas pelo técnico Fernando Diniz, que resultaram na goleada sobre o Internacional, por 5 a 1, na última sexta-feira, em São Januário. Reinvenção ou simples coincidência? A escalação de Thiago Mendes no lugar de Hugo Moura melhorou a saída de bola do Vasco. Dessa forma, Coutinho não precisou voltar tanto ao campo de defesa e jogou mais próximo da área adversária, podendo explorar o que tem de melhor, que é o chute de longa distância. Em duas finalizações, o camisa 10 levou bastante perigo. Na primeira, obrigou Rochet a fazer grande defesa. Já na segunda, a bola explodiu na trave. A inversão de posicionamento de Nuno Moreira com Andrés Gómez também foi um grande acerto de Fernando Diniz. Com o colombiano pela esquerda, o Vasco passou a ter velocidade pelos dois lados do campo, tendo em vista que Paulo Henrique costuma usar o corredor pelo lado direito. Piton e Nuno Moreira conseguem também atuar por dentro, dando ao Cruz-Maltino mais equilíbrio e posse de bola pelos dois setores.