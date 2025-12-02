Real Madrid mantém confiança em Xabi Alonso apesar da sequência negativa

Clube vê duelo contra o Athletic Bilbao como oportunidade de reação e garante respaldo ao treinador mesmo após perder liderança no Espanhol

Xabi Alonso segue prestigiado no Real Madrid, ao menos por agora. Mesmo após três empates seguidos no Campeonato Espanhol e a perda da liderança para o Barcelona, a direção do clube continua confiante no trabalho do treinador em um momento que antecede a complicada visita ao Athletic Bilbao, no San Mamés, no País Basco.

De acordo com o jornal ‘Marca’, o jogo contra o Athletic é visto internamente como uma chance de o time voltar a vencer, e não como uma prova de fogo para Alonso. A diretoria merengue entende que as atuações recentes contra Olympiakos e Girona mostraram evolução e indicam que a equipe está perto de reagir. Além disso, o Real segue vivo na Champions e ainda tem plenas condições de disputar o título espanhol.

Depois de liderar o campeonato com folga ao vencer o Valencia, o time caiu para a segunda posição. Ainda assim, o ambiente é de otimismo. Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta rodada, o que pode ajudar o Real, desde que a equipe faça sua parte em Bilbao.

A diretoria reforça que não trabalha com “prazo de recuperação”, lembrando que o elenco ainda está em formação e já apresentou bom futebol em vários momentos da temporada.

Com isso, Xabi Alonso chega ao duelo no San Mamés respaldado e com a convicção interna de que uma vitória pode mudar completamente o clima. Além disso, os três pontos também podem restaurar a confiança e estabilizar a equipe após a sequência de tropeços.