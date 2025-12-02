Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulinho vai encurtar férias para voltar mais cedo no Palmeiras

Paulinho vai encurtar férias para voltar mais cedo no Palmeiras

Atacante vai acelerar reta final de recuperação e quer iniciar temporada de 2026 no Verdão treinando com os companheiros
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com apenas dois jogos restantes na temporada, o Palmeiras já direciona suas atenções para 2026. A direção avalia movimentos de chegada e saída de jogadores e vê em Paulinho, contratado no início de 2025, um reforço interno de peso após um ano marcado por uma lesão na tíbia da perna direita que limitou suas atuações.

Para acelerar o processo de recuperação, o camisa 10 decidiu abdicar de parte do período de férias. A meta é iniciar o próximo ano integrado ao elenco, liberado para treinar normalmente e pronto para participar dos primeiros compromissos do time em 2026.

Nos bastidores, a confiança na volta do atacante é grande. Paulinho foi uma das apostas mais valorizadas pelo clube para a atual temporada. Além disso,  correspondeu quando esteve em campo, inclusive com participações determinantes no Mundial de Clubes.

A ausência de Paulinho, aliás, está sendo sentida nos compromissos do Palmeiras. Apesar de não ter uma idade avançada, o camisa 10 é um símbolo de experiência dentro do clube, além de sua habilidade.

Com a recuperação em andamento e o comprometimento de Paulinho, o Palmeiras trata o retorno do camisa 10 como uma das peças-chave do planejamento para 2026.

A temporada de 2025 marcou a maior reformulação do Palmeiras na era Abel Ferreira com 12 contratações e investimento próximo de R$ 700 milhões. Contudo, mesmo sem a resposta esperada na reta final, a diretoria considera que a espinha dorsal construída ao longo do ano é suficiente para o clube seguir brigando por grandes objetivos. E Paulinho é peça chave nesta engrenagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar