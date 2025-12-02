Paulinho vai encurtar férias para voltar mais cedo no Palmeiras

Atacante vai acelerar reta final de recuperação e quer iniciar temporada de 2026 no Verdão treinando com os companheiros

Para acelerar o processo de recuperação, o camisa 10 decidiu abdicar de parte do período de férias. A meta é iniciar o próximo ano integrado ao elenco, liberado para treinar normalmente e pronto para participar dos primeiros compromissos do time em 2026.

Com apenas dois jogos restantes na temporada, o Palmeiras já direciona suas atenções para 2026. A direção avalia movimentos de chegada e saída de jogadores e vê em Paulinho, contratado no início de 2025, um reforço interno de peso após um ano marcado por uma lesão na tíbia da perna direita que limitou suas atuações.

Nos bastidores, a confiança na volta do atacante é grande. Paulinho foi uma das apostas mais valorizadas pelo clube para a atual temporada. Além disso, correspondeu quando esteve em campo, inclusive com participações determinantes no Mundial de Clubes.

A ausência de Paulinho, aliás, está sendo sentida nos compromissos do Palmeiras. Apesar de não ter uma idade avançada, o camisa 10 é um símbolo de experiência dentro do clube, além de sua habilidade.

Com a recuperação em andamento e o comprometimento de Paulinho, o Palmeiras trata o retorno do camisa 10 como uma das peças-chave do planejamento para 2026.

A temporada de 2025 marcou a maior reformulação do Palmeiras na era Abel Ferreira com 12 contratações e investimento próximo de R$ 700 milhões. Contudo, mesmo sem a resposta esperada na reta final, a diretoria considera que a espinha dorsal construída ao longo do ano é suficiente para o clube seguir brigando por grandes objetivos. E Paulinho é peça chave nesta engrenagem.