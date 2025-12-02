Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partida na Europa terá apenas um espectador; entenda o caso

Liga holandesa manteve a decisão de portões fechados, mas abriu exceção para um torcedor de 84 anos que está em estado terminal
Autor Jogada 10
Jogada 10
O Ajax vai disputar o jogo contra o Groningen nesta terça-feira (2), no Johan Cruyff Arena, com portões fechados, depois de a partida marcada para domingo ter sido interrompida por uma intensa “chuva” de fogos de artifício. A Liga Holandesa determinou a retomada do duelo mas em um ambiente seguro e controlado.

Torcedores do Ajax lançaram artefatos pirotécnicos durante uma homenagem a um ultra do clube que morreu em um acidente de trânsito aos 29 anos. O gesto acabou atrapalhando o espetáculo, e os jogadores deixaram o campo aos seis minutos, o que levou ao adiamento imediato da partida.

