Paquetá “não está bem”, mas recebe apoio no West Ham

Após expulsão, meia admite erro, pede desculpas ao elenco e conta com respaldo do técnico Nuno Espírito Santo para virar a página / Crédito: Jogada 10

A expulsão de Lucas Paquetá contra o Liverpool gerou muita discussão. O meia do West Ham levou dois cartões amarelos em somente dois minutos, ambos por reclamação, e o episódio virou assunto na entrevista coletiva de Nuno Espírito Santo nesta terça-feira (2). De acordo com o técnico, Paquetá está abalado. LEIA MAIS: Jogadores e técnico querem abandonar clube após agressão de torcedores

“Ele não está bem. Está triste, chateado consigo mesmo. Sabe que errou e agora tenta deixar isso para trás. Às vezes, as pessoas não imaginam o que um jogador precisa lidar no dia a dia, mas o Lucas vai conseguir superar”, disse Nuno. O treinador também lembrou que Paquetá já havia passado por uma investigação na Premier League por suposta participação em esquemas de apostas e manipulação de cartões. Embora tenha sido inocentado, o caso deixou marcas no jogador, tanto no lado emocional quanto no profissional. “Acredito que tudo aquilo mexeu com ele. Mas ele quer olhar para frente. Conversamos bastante. Ele falou comigo, falou com o grupo e, antes de tudo, pediu desculpas. Ele sabe o que fez, e nós, como clube, cuidamos dos nossos em casa”, afirmou. Paquetá suspenso contra o Manchester United Suspenso, o brasileiro não enfrentará o Manchester United na quinta-feira (4), em Old Trafford, pela 14ª rodada da Premier League. Mesmo assim, o West Ham quer virar a página.

“Todos entendem que erros acontecem e que, às vezes, as emoções fogem do controle. O importante é ter a chance de corrigir. Agora seguimos em frente. Ele não joga contra o United, mas estará disponível no jogo seguinte”, acrescentou o treinador. Por fim, Nuno fez questão de reforçar que o elenco está fechado com o brasileiro. “Conversamos o que precisávamos conversar. O grupo apoia o Lucas, e isso é o mais importante. E, sim, ele está feliz aqui”, finalizou.