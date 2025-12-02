Pantaleão tem cautela em recuperação de lesão: “Passo a passo”

Zagueiro do Botafogo sofreu lesão no joelho esquerdo em outubro contra o Bahia e só deve voltar no segundo semestre de 2026 / Crédito: Jogada 10

Zagueiro do Botafogo, Kaio Pantaleão divulgou nas redes sociais a sua recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. Nesta terça-feira (2), o jogador publicou um vídeo mostrando parte do processo de reabilitação, com treinos de fortalecimento muscular. A lesão de Kaio Pantaleão aconteceu durante a vitória sobre o Bahia, pelo Brasileirão, no começo de outubro. O jogador teve que deixar o campo aos 35 minutos da segunda etapa. O jogador havia marcado o que seria o terceiro gol, mas foi anulado por posição irregular. Ronaldo, goleiro adversário, entrou na dividida e a perna esquerda do defensor alvinegro ficou presa, provocando a torção.