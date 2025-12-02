Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras viaja desfalcado para encarar o Atlético-MG na Arena MRV

Palmeiras viaja desfalcado para encarar o Atlético-MG na Arena MRV

Com chances remotas de título, Verdão vai para Belo Horizonte com quatro novas ausências no elenco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras finalizou, na manhã desta terça-feira (02/12), os trabalhos na Academia de Futebol antes de seguir viagem para Belo Horizonte. A delegação embarca à tarde para encarar o Atlético-MG, marcado esta quarta-feira (03/12) , às 21h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.

Para a partida, Abel Ferreira convive novamente com problemas importantes. Além das ausências já conhecidas de Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, todos em recuperação de lesão, o treinador perdeu mais um titula. Afinal, Felipe Anderson, que sofreu um entorse no tornozelo durante a final da Libertadores, está fora. Além disso, Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos e também não viajam.

Diante do cenário, a comissão técnica trabalha com uma formação alternativa. Uma provável escalação tem: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

Mesmo vivo matematicamente, o Verdão sabe que a disputa pelo título é remota. Vice-líder com 70 pontos, a equipe está cinco atrás do Flamengo. Para manter o sonho, precisa vencer os dois compromissos restantes e torcer para que o rival carioca some no máximo um ponto nas rodadas finais. Nesse caso, ultrapassaria o Flamengo pelo número de vitórias, sendo 23 contra 22.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar