Palmeiras viaja desfalcado para encarar o Atlético-MG na Arena MRV

Palmeiras viaja desfalcado para encarar o Atlético-MG na Arena MRVCom chances remotas de título, Verdão vai para Belo Horizonte com quatro novas ausências no elenco
O Palmeiras finalizou, na manhã desta terça-feira (02/12), os trabalhos na Academia de Futebol antes de seguir viagem para Belo Horizonte. A delegação embarca à tarde para encarar o Atlético-MG, marcado esta quarta-feira (03/12) , às 21h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.
Para a partida, Abel Ferreira convive novamente com problemas importantes. Além das ausências já conhecidas de Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, todos em recuperação de lesão, o treinador perdeu mais um titula. Afinal, Felipe Anderson, que sofreu um entorse no tornozelo durante a final da Libertadores, está fora. Além disso, Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos e também não viajam.
Diante do cenário, a comissão técnica trabalha com uma formação alternativa. Uma provável escalação tem: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.
Mesmo vivo matematicamente, o Verdão sabe que a disputa pelo título é remota. Vice-líder com 70 pontos, a equipe está cinco atrás do Flamengo. Para manter o sonho, precisa vencer os dois compromissos restantes e torcer para que o rival carioca some no máximo um ponto nas rodadas finais. Nesse caso, ultrapassaria o Flamengo pelo número de vitórias, sendo 23 contra 22.
