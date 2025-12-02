Palmeiras aguarda reforços ”caseiros” e não deve mexer na espinha dorsal do elenco

Após ver temporada próxima de ser encerrada sem títulos, Verdão vai apostar na continuidade para o ano que vem

Mesmo diante da perspectiva de terminar o ano sem levantar troféus pela primeira vez na gestão Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira já tomou sua decisão. Ela quer o treinador de contrato renovado até o fim de 2027. O diretor de futebol Anderson Barros também permanece. A avaliação é de que, apesar dos tropeços recentes, o projeto continua estruturado e competitivo.

A derrocada do Palmeiras na reta final de 2025 custou caro. A eliminação na Libertadores e a perda quase certa do título brasileiro transformaram um ano promissor em uma temporada de frustração esportiva. Ainda assim, o clima na Academia de Futebol está longe de ser pessimista. A direção vê margem clara para evolução, e a expectativa interna é de que 2026 marque uma retomada.

A temporada marcou a maior reformulação do elenco desde sua chegada, com 12 contratações e investimento próximo de R$ 700 milhões. Contudo, mesmo sem a resposta esperada na reta final, a diretoria considera que a espinha dorsal construída ao longo do ano é suficiente para o clube seguir brigando por grandes objetivos.

Palmeiras espera três reforços caseiros

E 2026 começará, automaticamente, com três reforços importantes dentro de casa. Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho retornam de lesões e devem se reintegrar ao grupo no início do ano. O volante, titular até se machucar, e o atacante, segundo maior investimento da história do clube, são vistos como peças fundamentais para elevar o nível competitivo do time.

“Tivemos lesões de jogadores importantes. Tivemos a lesão do nosso goleiro, do nosso motor que é o Lucas, e de quem mais produziu no futebol brasileiro no ano passado (Paulinho). Mesmo assim chegamos inteiros a novembro. (…) Fica a experiência”, disse Abel, após a final da Libertadores.

Aliás, o Palmeiras ainda terá dois compromissos antes de encerrar 2025. Afinal, o Verdão enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (03/12) e encerra o Brasileirão no domingo (07/12), diante do Ceará, no Castelão. Vice-líder, a equipe está cinco pontos atrás do Flamengo e depende de uma combinação improvável para conquistar o título.