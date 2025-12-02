Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Organização LGBT entra com ação no STJD contra Abel Braga e Internacional

Organização LGBT entra com ação no STJD contra Abel Braga e Internacional

Arco-Íris LGBTI+ é autora de iniciativa por declaração homofóbica de Abel Braga na coletiva de apresentação em sua volta ao Colorado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A declaração homofóbica de Abel Braga em sua coletiva de apresentação, no último domingo (30/11), em seu retorno ao Internacional, pode não passar impune. Isso porque o grupo Arco-Íris LGBTI+ entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJD) em que o Colorado e o experiente profissional são alvos. O processo também envolve uma afirmação de caráter preconceituoso contra mulheres, e que teve Ramón Díaz, ex-treinador da equipe, como autor.

Assim, a solicitação da entidade visa que a Procuradoria do STJD faça denúncias contra o Inter, além dos treinadores Abel Braga e Ramón Díaz. O pedido também exige práticas que envolvam reparação inspiradas em iniciativas afirmativas. Alguns exemplos são a presença e colaboração em cursos e seminários, além de planejamentos que focam na precaução deste tipo de ocorrência. Outra possibilidade é o desenvolvimento de campanhas públicas para educar a população.

Entidade se baseia em regulamento do CBJD para pedir punição ao Internacional

O grupo Arco-Íris argumenta que as duas ocorrências consecutivas em que Abel Braga e Ramón Díaz foram protagonistas comprovam um “padrão preocupante”. Além disso, caracteriza-se como “clara violação das normas desportivas”. Ao solicitar a punição, a entidade se baseia no regulamento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). No documento, estipula-se uma punição de até dez partidas e pagamento de uma multa de R$ 100 mil.

O texto também cita eventuais sanções ao clube, caso um número relevante de pessoas ligadas à agremiação ou seus torcedores tenha sido autora da transgressão. A entidade também utiliza como referência uma decião anterior do STJD, que aplicou uma sanção no atacante Dudu, atualmente no Atlético. Na oportunidade, o jogador praticou misoginia contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vale destacar que Abel Braga tentou amenizar a polêmica com um pedido de desculpas pelas suas redes sociais após repercussão negativa de sua declaração.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar