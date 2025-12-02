Organização LGBT entra com ação no STJD contra Abel Braga e Internacional

A declaração homofóbica de Abel Braga em sua coletiva de apresentação, no último domingo (30/11), em seu retorno ao Internacional, pode não passar impune. Isso porque o grupo Arco-Íris LGBTI+ entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJD) em que o Colorado e o experiente profissional são alvos. O processo também envolve uma afirmação de caráter preconceituoso contra mulheres, e que teve Ramón Díaz, ex-treinador da equipe, como autor.

Assim, a solicitação da entidade visa que a Procuradoria do STJD faça denúncias contra o Inter, além dos treinadores Abel Braga e Ramón Díaz. O pedido também exige práticas que envolvam reparação inspiradas em iniciativas afirmativas. Alguns exemplos são a presença e colaboração em cursos e seminários, além de planejamentos que focam na precaução deste tipo de ocorrência. Outra possibilidade é o desenvolvimento de campanhas públicas para educar a população.