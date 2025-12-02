Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No alvo de clube colombiano, Dinenno deve ser liberado pelo São Paulo

No alvo de clube colombiano, Dinenno deve ser liberado pelo São Paulo

Centroavante não conseguiu se firmar no Tricolor e não deve ter seu contrato renovado. Deportivo Cali tem interesse no atleta
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ciclo de Juan Dinenno no São Paulo está próximo do fim. A diretoria tricolor vai optar por não estender o vínculo do atacante, que será liberado ao término da temporada. Com isso, o jogador caminha para um retorno ao Deportivo Cali, da Colômbia, clube com o qual já tem um acordo verbal encaminhado. Aliás, faltam apenas os trâmites finais, como exames médicos e assinatura do contrato. A informação foi publicada inicialmente pelo Lance! e confirmada pelo Jogada10.

O Deportivo Cali vive um momento de reorganização interna após a chegada de um novo grupo e busca reforçar o elenco para 2026. Nesse cenário, Dinenno aparece como uma oportunidade de mercado, especialmente por sua passagem anterior pelo clube. Assim, o Deportivo Cali acredita que o atacante pode ajudar na reconstrução técnica do time.

No São Paulo, a decisão está alinhada ao plano de reformulação do elenco para a próxima temporada. Aliás, a diretoria entende que a saída de Dinenno contribui para reduzir custos e abrir espaço para novos investimentos. Além disso, o jogador não conseguiu se firmar no sistema ofensivo ao longo do ano.

Contratado em junho, Dinenno fez apenas 13 partidas e marcou um gol com a camisa tricolor. Contudo, o atacante não é relacionado desde outubro, quando passou por uma artroscopia no menisco do joelho direito. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube, ele ainda realiza atividades no gramado com contato controlado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar