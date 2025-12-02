No alvo de clube colombiano, Dinenno deve ser liberado pelo São Paulo

No alvo de clube colombiano, Dinenno deve ser liberado pelo São PauloCentroavante não conseguiu se firmar no Tricolor e não deve ter seu contrato renovado. Deportivo Cali tem interesse no atleta
O ciclo de Juan Dinenno no São Paulo está próximo do fim. A diretoria tricolor vai optar por não estender o vínculo do atacante, que será liberado ao término da temporada. Com isso, o jogador caminha para um retorno ao Deportivo Cali, da Colômbia, clube com o qual já tem um acordo verbal encaminhado. Aliás, faltam apenas os trâmites finais, como exames médicos e assinatura do contrato. A informação foi publicada inicialmente pelo Lance! e confirmada pelo Jogada10.
O Deportivo Cali vive um momento de reorganização interna após a chegada de um novo grupo e busca reforçar o elenco para 2026. Nesse cenário, Dinenno aparece como uma oportunidade de mercado, especialmente por sua passagem anterior pelo clube. Assim, o Deportivo Cali acredita que o atacante pode ajudar na reconstrução técnica do time.
No São Paulo, a decisão está alinhada ao plano de reformulação do elenco para a próxima temporada. Aliás, a diretoria entende que a saída de Dinenno contribui para reduzir custos e abrir espaço para novos investimentos. Além disso, o jogador não conseguiu se firmar no sistema ofensivo ao longo do ano.
Contratado em junho, Dinenno fez apenas 13 partidas e marcou um gol com a camisa tricolor. Contudo, o atacante não é relacionado desde outubro, quando passou por uma artroscopia no menisco do joelho direito. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube, ele ainda realiza atividades no gramado com contato controlado.
