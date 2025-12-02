Neymar vive rotina especial para ajudar Santos na reta final do Brasileiro

Craque vem fazendo tratamento especial no local da lesão, não treina com o elenco para preservar joelho, mas vai atuar contra o Juventude

Nos dois primeiros dias de trabalhos, o craque e o departamento médico concentraram esforços exclusivamente na recuperação. Na segunda-feira (1º), Neymar sequer participou da atividade tática comandada por Juan Pablo Vojvoda no CT Rei Pelé. O camisa 10 permaneceu interno, cumprindo sessões de tratamento enquanto o elenco treinava com bola.

A preparação do Santos para o duelo decisivo contra o Juventude, nesta quarta-feira (3), às 19h30, em Caxias do Sul, tem um protagonista em regime especial. Por causa de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, Neymar tem cumprido uma rotina distinta do restante do elenco, com foco total em evitar qualquer agravamento no local antes da penúltima rodada do Brasileirão.

O Santos realiza na manhã desta terça-feira (02/12) o último treino antes da viagem para Caxias do Sul. Contudo, a presença de Neymar em campo ainda é incerta. Caso participe, será apenas parcialmente e provavelmente sua única atividade com bola antes do confronto.

A prioridade do clube é evitar qualquer tipo de desgaste que comprometa a participação do atacante em um jogo considerado vital na luta contra o rebaixamento. Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na última sexta-feira (28/11), Neymar atuou no sacrifício e foi decisivo com um gol e uma assistência.

Camisa 10 não vai desfalcar Santos na reta final

Em campo, utilizou três camadas de proteção. Uma fita adesiva elástica para aliviar dores, uma faixa para limitar a expansão do joelho e uma meia de compressão que garante estabilidade em movimentos bruscos. Substituído nos minutos finais, o camisa 10 iniciou imediatamente um protocolo de gelo. Desde então, vive uma rotina cuidadosa de controle de carga e fisioterapia. Ainda assim, em entrevista recente, garantiu que estará com o elenco na partida contra o Juventude.

Com 41 pontos, o Santos permanece fora da zona de rebaixamento, superando o Internacional no saldo de gols. Após enfrentar o time gaúcho, o Peixe encerrará sua participação no Brasileirão contra o Cruzeiro, domingo, na Vila Belmiro. A presença de Neymar segue sendo tratada como prioridade máxima em um momento decisivo para a permanência do clube na elite.