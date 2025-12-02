Newcastle e Tottenham ficam no empate em jogo com gol brasileiro

Bruno Guimarães marcou o primeiro do Newcastle. O zagueiro Romero fez dois gols para o Tottenham, neste 2 a 2, incluindo um de bicicleta / Crédito: Jogada 10

Bruno Guimarães, titular da Seleção Brasileira, fez um gol no duelo entre Newcastle e Tottenham, nesta terça-feira, 2/12, pela 14ª rodada da Premier League. Capitão e maior ídolo dos Magpies, Bruno começou no banco para ganhar descanso, mas entrou na etapa final para rearrumar o meio de campo e abriu o placar, além de cobrar o escanteio que gerou o pênalti convertido por Gordon, que marcou o segundo gol do time. No entanto, o Tottenham foi muito raçudo. Mesmo inferior ao rival e jogando fechado durante a maior parte do tempo, conseguiu o empate em 2 a 2 com a ajuda de um herói improvável: o zagueiro Romero. Com o jogo em 1 a 0, marcou de peixinho. Além disso, nos acréscimos, com a derrota iminente, fez um gol de bicicleta — meio sem jeito, com a bola pegando na canela — mas que entrou. Dessa forma, os times seguem na metade de baixo da tabela: o Tottenham em 11º, com 19 pontos, enquanto o Newcastle tem os mesmos 19 pontos, mas ocupa o 13º lugar.

Da legião brasileira, Joelinton começou como titular do Newcastle. Já Bruno Guimarães, como citado, entrou no intervalo. No lado do Tottenham, Richarlison começou na reserva e entrou na etapa final, quando o jogo ainda estava 1 a 0. Domínio do Newcastle no primeiro tempo O que se viu no primeiro tempo foi o Newcastle buscando incessantemente o gol, principalmente com cruzamentos para a área, mas lamentando suas melhores chances em jogadas por baixo. Na primeira oportunidade, uma boa jogada pela esquerda terminou com chute de Miley. Aliás, o apoiador deu o primeiro susto — e não foi o único. Pouco depois, a melhor chance do primeiro tempo veio com Joelinton, que arrancou pela direita, entrou na área e chutou cruzado na trave direita do goleiro Vicario. Enquanto isso, o Newcastle teve oito finalizações, e o Tottenham assustou apenas uma vez: após cruzamento de Kudus, Johnson quase marcou em um toque de letra que passou por cima. Pressão, “cavalaria” e gol brasileiro No segundo tempo, o técnico Thomas Frank colocou a “cavalaria”. Primeiro, no intervalo, entrou Bruno Guimarães. Depois, aos 21 minutos, Elanga e Gordon. Com isso, a pressão se manteve. Assim, de tanto insistir, o Newcastle, para alegria da torcida da casa, chegou ao gol aos 26 minutos.

Gordon avançou pela esquerda e mandou a bola na área para Woltemade, que deu toque para trás encontrando Bruno Guimarães. Bem colocado, o brasileiro bateu de direita no canto esquerdo de Vicario. Dessa maneira, o goleiro italiano nada pôde fazer. Romero em noite de goleador Por pouco o Newcastle não ampliou novamente — Vicario fez boa defesa. No entanto, aos 33, o Tottenham conseguiu o empate em um belo lance. Depois de tocar a bola por mais de um minuto, girando pelos setores, Kudus recebeu pela direita e cruzou. Logo depois, o zagueiro Romero voou na bola e, de peixinho, deixou tudo igual. Aos 41, o Newcastle voltou a ficar na frente. Em cobrança de escanteio pela direita feita por Bruno Guimarães, Bentancur segurou o zagueiro Burn na área. Após análise do VAR, o juiz confirmou o pênalti. Gordon cobrou com força e recolocou o time da casa na frente.