Newcastle e Tottenham ficam no empate em jogo com gol brasileiro

Newcastle e Tottenham ficam no empate em jogo com gol brasileiroBruno Guimarães marcou o primeiro do Newcastle. O zagueiro Romero fez dois gols para o Tottenham, neste 2 a 2, incluindo um de bicicleta
Bruno Guimarães, titular da Seleção Brasileira, fez um gol no duelo entre Newcastle e Tottenham, nesta terça-feira, 2/12, pela 14ª rodada da Premier League. Capitão e maior ídolo dos Magpies, Bruno começou no banco para ganhar descanso, mas entrou na etapa final para rearrumar o meio de campo e abriu o placar, além de cobrar o escanteio que gerou o pênalti convertido por Gordon, que marcou o segundo gol do time. No entanto, o Tottenham foi muito raçudo. Mesmo inferior ao rival e jogando fechado durante a maior parte do tempo, conseguiu o empate em 2 a 2 com a ajuda de um herói improvável: o zagueiro Romero. Com o jogo em 1 a 0, marcou de peixinho. Além disso, nos acréscimos, com a derrota iminente, fez um gol de bicicleta — meio sem jeito, com a bola pegando na canela — mas que entrou.
Dessa forma, os times seguem na metade de baixo da tabela: o Tottenham em 11º, com 19 pontos, enquanto o Newcastle tem os mesmos 19 pontos, mas ocupa o 13º lugar.
Da legião brasileira, Joelinton começou como titular do Newcastle. Já Bruno Guimarães, como citado, entrou no intervalo. No lado do Tottenham, Richarlison começou na reserva e entrou na etapa final, quando o jogo ainda estava 1 a 0.
Domínio do Newcastle no primeiro tempo
O que se viu no primeiro tempo foi o Newcastle buscando incessantemente o gol, principalmente com cruzamentos para a área, mas lamentando suas melhores chances em jogadas por baixo. Na primeira oportunidade, uma boa jogada pela esquerda terminou com chute de Miley. Aliás, o apoiador deu o primeiro susto — e não foi o único. Pouco depois, a melhor chance do primeiro tempo veio com Joelinton, que arrancou pela direita, entrou na área e chutou cruzado na trave direita do goleiro Vicario.
Enquanto isso, o Newcastle teve oito finalizações, e o Tottenham assustou apenas uma vez: após cruzamento de Kudus, Johnson quase marcou em um toque de letra que passou por cima.
Pressão, “cavalaria” e gol brasileiro
No segundo tempo, o técnico Thomas Frank colocou a “cavalaria”. Primeiro, no intervalo, entrou Bruno Guimarães. Depois, aos 21 minutos, Elanga e Gordon. Com isso, a pressão se manteve. Assim, de tanto insistir, o Newcastle, para alegria da torcida da casa, chegou ao gol aos 26 minutos.
Gordon avançou pela esquerda e mandou a bola na área para Woltemade, que deu toque para trás encontrando Bruno Guimarães. Bem colocado, o brasileiro bateu de direita no canto esquerdo de Vicario. Dessa maneira, o goleiro italiano nada pôde fazer.
Romero em noite de goleador
Por pouco o Newcastle não ampliou novamente — Vicario fez boa defesa. No entanto, aos 33, o Tottenham conseguiu o empate em um belo lance. Depois de tocar a bola por mais de um minuto, girando pelos setores, Kudus recebeu pela direita e cruzou. Logo depois, o zagueiro Romero voou na bola e, de peixinho, deixou tudo igual.
Aos 41, o Newcastle voltou a ficar na frente. Em cobrança de escanteio pela direita feita por Bruno Guimarães, Bentancur segurou o zagueiro Burn na área. Após análise do VAR, o juiz confirmou o pênalti. Gordon cobrou com força e recolocou o time da casa na frente.
A vitória parecia certa. Entretanto, o Tottenham, mesmo vivendo uma sequência de resultados ruins na Champions League e na Premier League, se lançou ao ataque e conseguiu o empate em um lance curioso. O escanteio virou confusão na área, com Romero trombando com a defesa. Ainda assim, o argentino se levantou rapidamente e, ao ver a bola vindo em sua direção, improvisou uma bicicleta meio desajeitada. No fim, mesmo fraca, a bola morreu no gol de Ramsdale. Placar final: 2 a 2.
Jogos da 14ª rodada da Premier League
Terça-feira (2/12)
Fulham 4×5 Manchester City
Bournemouth 0x1 Everton
Newcastle 2×2 Tottenham
Quarta-feira (3/12)
Brighton x Aston Villa – 16h30
Burnley X Crystal Palace – 16h30
Wolverhampton x Nottingham Forest – 16h30
Arsenal x Brentford – 16h30
Leeds x Chelsea – 17h15
Liverpool x Sunderland – 17h15
Quinta-feira (4/12)
Manchester United x West Ham – 17h
