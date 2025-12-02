Néiser Villarreal é apresentado e explica escolha pelo Cruzeiro: “Gostei do projeto”Atacante assinou pré-contrato com a Raposa em setembro e chegou na última semana para iniciar processo de adaptação
O Cruzeiro apresentou nesta terça-feira (2) o atacante Néiser Villarreal. O jovem, de 20 anos, pertencia ao Millonarios, da Colômbia, e explicou o motivo que o fez optar por atuar pela Raposa, apesar de outras equipes até do futebol europeu interessadas em sua contratação.
“O que me chamou a atenção no Cruzeiro foi o projeto que me apresentaram. Foi um projeto que gostei muito de analisar. Por isso, vim ao Cruzeiro. Tive a oportunidade de falar um pouco com Aristizábal e ele me falou um pouco sobre o clube, sobre sua torcida, que era muito boa. E agora, estou aqui para ajudar”.
Apesar de chegar ao Cruzeiro ainda em 2025, Néiser Villarreal só poderá atuar no ano que vem, quando reabrirá a janela de transferências para o futebol brasileiro. No entanto, ele já participou de treinos com os novos companheiros, como uma forma de acelerar a adaptação. Afinal, é a primeira oportunidade do jogador fora da Colômbia.
Néiser Villarreal tinha compromisso com o Millonarios até o fim de novembro e assinou pré-contrato com o Cruzeiro em setembro. Após isso, disputou o Mundial Sub-20 com a seleção colombiana e terminou como artilheiro da competição, com cinco gols marcados. Vale lembrar que os Cafeteros chegaram à semifinal do torneio.
Dirigente do Cruzeiro detalha negociação pelo atacante
Após o Mundial Sub-20, o jovem não se apresentou ao seu clube. Assim, o Millonarios abriu um expediente disciplinar interno e avaliava a chance de acionar o jogador na Fifa, o que não se concretizou. Entre junho e setembro, o atacante ficou sem jogar por conta de uma lesão em um dos joelhos.
“Não, não sei como explicar. Acho que já é passado, agora que é o foco agora em Cruzeiro e fazer o melhor”, afirmou o atleta.
Além do Cruzeiro, Néiser Villarreal recebeu proposta do Atlético de Madrid e atraiu olhares do Barcelona. O contrato com a Raposa tem multa rescisória superior a R$ 300 milhões para clubes do exterior.
O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, revelou como foram as negociações com o colombiano e o desejo frustrado de contar com a promessa na janela do meio do ano da atual temporada.
“Com o final do contrato dele, se encerrando no dia 23 de novembro, a gente optou pelo pré-contrato, não tendo o acordo com o Milionários, resolvemos avançar para o pré-contrato. Um jogador que escolheu estar aqui no Cruzeiro, teve proposta de vários clubes da Europa, de vários outros clubes importantes, mas escolheu o Cruzeiro pelo projeto”.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.