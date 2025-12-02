Néiser Villarreal é apresentado e explica escolha pelo Cruzeiro: “Gostei do projeto”

O Cruzeiro apresentou nesta terça-feira (2) o atacante Néiser Villarreal . O jovem, de 20 anos, pertencia ao Millonarios, da Colômbia, e explicou o motivo que o fez optar por atuar pela Raposa, apesar de outras equipes até do futebol europeu interessadas em sua contratação.

“O que me chamou a atenção no Cruzeiro foi o projeto que me apresentaram. Foi um projeto que gostei muito de analisar. Por isso, vim ao Cruzeiro. Tive a oportunidade de falar um pouco com Aristizábal e ele me falou um pouco sobre o clube, sobre sua torcida, que era muito boa. E agora, estou aqui para ajudar”.

Apesar de chegar ao Cruzeiro ainda em 2025, Néiser Villarreal só poderá atuar no ano que vem, quando reabrirá a janela de transferências para o futebol brasileiro. No entanto, ele já participou de treinos com os novos companheiros, como uma forma de acelerar a adaptação. Afinal, é a primeira oportunidade do jogador fora da Colômbia.

Néiser Villarreal tinha compromisso com o Millonarios até o fim de novembro e assinou pré-contrato com o Cruzeiro em setembro. Após isso, disputou o Mundial Sub-20 com a seleção colombiana e terminou como artilheiro da competição, com cinco gols marcados. Vale lembrar que os Cafeteros chegaram à semifinal do torneio.

Dirigente do Cruzeiro detalha negociação pelo atacante

Após o Mundial Sub-20, o jovem não se apresentou ao seu clube. Assim, o Millonarios abriu um expediente disciplinar interno e avaliava a chance de acionar o jogador na Fifa, o que não se concretizou. Entre junho e setembro, o atacante ficou sem jogar por conta de uma lesão em um dos joelhos.