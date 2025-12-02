Motivado por uma possível vaga na Libertadores, Grêmio encara o Fluminense

Duas vitórias nos seus jogos finais são essenciais para o Imortal sonhar com a Libertadores e torcer por tropeços de Corinthians e São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se encontra na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, exatamente na décima colocação, porém as duas últimas rodadas do torneio não serão sem motivação. Isso porque o Imortal ainda tem a chance de se classificar para a etapa preliminar da Libertadores de 2026. As possibilidades de seguir vivo neste objetivo até a última rodada do Brasileirão dependerão se os gaúchos conquistarão uma vitória sobre o Fluminense, às 21h30, nesta terça-feira (02/12). Um outro incentivo para o Tricolor gaúcho é que o duelo representa a sua despedida da Arena no ano. Um triunfo pode dar a oportunidade de o Grêmio alcançar a oitava posição, a qual almeja e que atualmente pertence ao São Paulo. Na sequência, vem o Corinthians em nono lugar. Entretanto, o Imortal assumiria de forma momentânea, já que os concorrentes paulistas entram em campo somente nesta quarta-feira (03/12). No caso, o Timão enfrenta o Fortaleza e o São Paulo encara o Internacional, que brigam para fugir do rebaixamento.

No momento, o Brasileirão garante sete vagas à principal competição de clubes da América do Sul. Entretanto, o cenário pode mudar caso Cruzeiro ou Fluminense — equipes já asseguradas no G7 — conquiste a Copa do Brasil, o que abriria uma oportunidade extra para os clubes na luta pela pré-Libertadores. Sequência final do Grêmio no Campeonato Brasileiro O retrospecto recente negativo do Fluminense como visitante também anima o Imortal. Até porque não conquista uma vitória como visitante há seis partidas, sendo três empates e três derrotas. Posteriormente, encerra sua campanha no Brasileirão contra o Sport, na Ilha do Retiro. O time pernambucano acumula nove derrotas consecutivas do torneio. Vale relembrar que foi o primeiro integrante desta edição do Campeonato Brasileiro a ter a confirmação do rebaixamento. O técnico Mano Menezes recebeu o aviso que poderá utilizar tanto o lateral-esquerdo Marlon como o zagueiro Kannemann no duelo contra o Fluminense. Afinal, o Grêmio teve o seu pedido aceito, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo aos jogadores.