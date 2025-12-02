Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi encara prejuízo imobiliário em meio à expansão de negócios extracampo

Astro do Inter Miami, da MLS, o ídolo argentino tem fortalecido cada vez mais seu nome e presença fora dos gramados
Um dos maiores nomes da história do futebol, Lionel Messi vai moldando seus passos extracampo para o pós aposentadoria. O astro do Inter Miami tem dedicado atenção crescente ao mundo dos investimentos e, apesar dos altos e baixos, consolidou um conjunto de negócios que vai de imóveis à gastronomia. Contudo, lidou com obstáculos financeiros no último ano em um de seus projetos.

Criada em 2013 para organizar os investimentos imobiliários do craque, a Rostower acumulou um prejuízo de 7,5 milhões de euros no último exercício fiscal — segundo divulgado pela imprensa espanhola. A companhia, voltada principalmente ao mercado de aluguéis urbanos, movimentou 7,1 milhões de euros em receita ao longo do período, queda de 3,9% em comparação com o ano anterior.

Já em 2023, o grupo deu um passo relevante ao transformar a operação em um fundo de investimento imobiliário (REIT) listado em bolsa. A mudança elevou sua capitalização de mercado para 223 milhões de euros e fortaleceu a atuação em segmentos diversos, que incluem residências, escritórios e hotéis.

E o lucro da rede de hotéis?

Além da Rostower, o atacante do Inter Miami administra outros negócios ligados ao setor de hospedagem. Uma dessas, a Explotaciones Rosotel, subsidiária responsável por hotéis operados pela rede mallorquina Meliá, registrou lucro de 5,7 milhões de euros no último balanço. 

Os empreendimentos sob a bandeira da parceira estão presentes em destinos turísticos como Sitges, Sotogrande, Maiorca, Ibiza, Baqueira Beret e Andorra. Juntos, formam um dos pilares mais sólidos do portfólio empresarial do astro. 

Expansão para o setor gastronômico

Mas engana-se quem acredita que para por ai… O argentino também tem buscado diversificar seus investimentos com iniciativas fora do ramo imobiliário. Entre elas está a parceria com o restaurante El Club de La Milanesa, especializado no tradicional prato argentino.

O movimento amplia a participação do atleta no mercado de alimentação e reforça a estratégia de espalhar receitas por diferentes áreas de consumo.

Gestão de imagem de Messi

A grande base vem da atividade da Leo Messi Management, responsável pela administração de seus direitos de imagem, na estrutura empresarial do astro. Em 2023, a operação arrecadou 109,3 milhões de euros e registrou um crescimento expressivo de 49,5% no comparativo anual. 

Tal desempenho impulsionou o resultado da holding Limecu España 2010, que registrou lucro de 15,1 milhões de euros, alta de 34,9% em relação a 2022.

