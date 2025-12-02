Messi encara prejuízo imobiliário em meio à expansão de negócios extracampo

Astro do Inter Miami, da MLS, o ídolo argentino tem fortalecido cada vez mais seu nome e presença fora dos gramados / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores nomes da história do futebol, Lionel Messi vai moldando seus passos extracampo para o pós aposentadoria. O astro do Inter Miami tem dedicado atenção crescente ao mundo dos investimentos e, apesar dos altos e baixos, consolidou um conjunto de negócios que vai de imóveis à gastronomia. Contudo, lidou com obstáculos financeiros no último ano em um de seus projetos.

Criada em 2013 para organizar os investimentos imobiliários do craque, a Rostower acumulou um prejuízo de 7,5 milhões de euros no último exercício fiscal — segundo divulgado pela imprensa espanhola. A companhia, voltada principalmente ao mercado de aluguéis urbanos, movimentou 7,1 milhões de euros em receita ao longo do período, queda de 3,9% em comparação com o ano anterior. Já em 2023, o grupo deu um passo relevante ao transformar a operação em um fundo de investimento imobiliário (REIT) listado em bolsa. A mudança elevou sua capitalização de mercado para 223 milhões de euros e fortaleceu a atuação em segmentos diversos, que incluem residências, escritórios e hotéis.