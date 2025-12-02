Liverpool x Sunderland: onde assistir, escalações e arbitragem

Após encerrar a sequência de derrotas, o Liverpool busca embalar na temporada. Os Reds enfrentam o Sunderland, nesta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), em Anfield, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, e busca se aproximar do pelotão da frente. Contudo, para isso será necessário vencer o confronto direto com o Sunderland.

Como chega o Liverpool

Motivado pela vitória sobre o West Ham, o Liverpool tenta deixar a irregularidade para trás e, agora, busca a recuperação. Para se aproximar do pelotão da frente, os Reds precisam vencer o Sunderland, que está um ponto à frente. Para o jogo, contudo, o técnico Arne Slot deve fazer mudanças. Afinal, após inovar e deixar Salah no banco, o treinador deve colocar o craque egípcio no time titular novamente.

Como chega o Sunderland

Sonhando com vaga nas competições europeias na próxima temporada, o Sunderland é a sensação do futebol inglês. O Sunderland, aliás, se tornou uma pedra no sapato dos gigantes. Afinal, venceu o Chelsea e empatou com o Arsenal. Para o jogo contra o Liverpool, a maior dúvida está no ataque, já que Brobbey saiu do banco de reservas e fez um gol, e pode aparecer no lugar de Isidor.

LIVERPOOL X SUNDERLAND

Campeonato Inglês – 14ª rodada

Data e horário: 03/12/2025, às 17h15 (de Brasília)

Local: Anfield

LIVERPOOL: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah (Gakpo), Wirtz e Isak. Técnico: Arne Slot

SUNDERLAND: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Xhaka, Traoré e Le Fée; Talbi e Brobbey. Técnico: Régis Le Bris

Árbitro: Stuart Attwell

Auxiliares: Constantine Hatzidakis e Adrian Holmes

VAR: Timothy Wood

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.