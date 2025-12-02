Leverkusen segura pressão, vence o Dortmund e avança na Copa da Alemanha

Leverkusen segura pressão, vence o Dortmund e avança na Copa da AlemanhaEquipe consegue importante triunfo fora de casa por 1 a 0 e agora espera o vencedor de Hamburgo e Kiel para definir adversário na próxima fase
O Bayer Leverkusen avançou às quartas de final da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira (2), a equipe viajou até Dortmund e venceu o Borussia por 1 a 0, gol de Maza, no Signal Iduna Park. Agora, espera o ganhador de Hamburgo e Kiel, que jogam nesta quarta.
No próximo fim de semana, as duas equipes voltam a campo para compromissos pela Bundesliga. O Leverkusen visita o Augsburg no sábado (6), às 11h30 (de Brasília). Já os aurinegros recebem o Hoffenheim no dia seguinte, às 13h30.
No primeiro tempo, o Dortmund teve mais volume de jogo e aparecia com mais frequência no ataque, porém sem tanto perigo à defesa rival. Os melhores lances, contudo, viriam após o gol do Leverkusen. Aos 33, os visitantes saíram jogando desde o goleiro e construindo bem o ataque. Até que a bola chegou para Grimaldo tocar para Maza. Após dividida com o zagueiro, ele aproveitou a sobra e bateu sem chances para Kobel.
Em seguida, o Dortmund teve a chance para empatar com Adeyemi em mais de uma ocasião. Na melhor delas, ele aproveitou corte mal feito da zaga e finalizou. Mas Andrich, quase em cima da linha, tirou.
Dortmund faz pressão no segundo tempo, e Leverkusen se segura
No segundo tempo, o Dortmund seguiu no campo de ataque, mas viu um Leverkusen bem armado na defesa e perigoso quando subia para o ataque. Em um lance, chegou ao segundo gol após cruzamento de Grimaldo, que Terrier marcou. Contudo, o árbitro anotou impedimento. Schick, que entrou na etapa final, também teve chance de ampliar, mas sua cabeçada parou em Kobel.
Nos minutos finais, o Dortmund foi para cima no abafa, tentando garantir o empate para levar o jogo para prorrogação. Teve volume e obrigou Flekken a uma boa defesa. No último lance, Adeyemi aproveitou cruzamento e mandou na rede pelo lado de fora, tirando o suspiro de alguns torcedores no Signal Iduna Park.
JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL
Terça-feira (2)
Hertha 6 x 1 Kaiserslautern
Borussia Mönchengladbach 1 x 2 St. Pauli
Borussia Dortmund 0 x 1 Bayer Leverkusen
RB Leipzig 3 a 1 Magdeburg
Quarta-feira (3)
Bochum x Stuttgart – 14h
Freiburg x Darmstadt – 14h
Hamburgo x Kiel – 16h45
Union Berlin x Bayern de Munique – 16h45