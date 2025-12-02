Leeds x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Leeds x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada da Premier League 2025/26
As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Nesta quarta-feira (3), Leeds e Chelsea se enfrentam às 17h15 (de Brasília), no Elland Road, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Leeds
O Leeds atravessa um péssimo momento na temporada e chega pressionado para o duelo complicado diante do Chelsea. Isto porque o time vem de quatro derrotas seguidas na Premier League e abre a zona de rebaixamento com 11 pontos em 13 jogos. No entanto, a equipe pode surpreender e deixar a degola caso some pontos em casa nesta quarta-feira.
No duelo mais recente, a equipe demonstrou forças ao buscar um empate no Etihad Stadium após estar perdendo por 2 a 0, mas viu o Manchester City confirmar a vitória por 3 a 2 nos acréscimos.
A boa notícia é que o técnico Daniel Farke poderá contar com praticamente força máxima para o duelo nesta quarta-feira. Isto porque Sebastiaan Bornauw e Anton Stach devem reforçar o time após se recuperarem de lesão. No entanto, Sean Longstaff, lesionado, é a baixa confirmada para enfrentar o time londrino.
Como chega o Chelsea
Por outro lado, o Chelsea vive uma boa fase na temporada. O time recebeu o líder Arsenal na rodada passada e arrancou um empate dos Gunners no clássico londrino disputado no Stamford Bridge. Mesmo assim, os Blues viram o Manchester City assumir a segunda posição, com um ponto de vantagem. Dessa maneira, o time é o terceiro colocado com 24 pontos, seis a menos que o Arsenal.
A baixa mais recente no Chelsea para o duelo desta quarta-feira fica por conta de Caicedo. Suspenso após a expulsão no empate diante do Arsenal na rodada passada, o volante desfalca a equipe diante de uma série de ausências no meio-campo. Além do equatoriano, o Chelsea também não contará com Levi Colwill, Romeo Lavia e Dario Essugo, todos lesionados.
Por fim, Cale Palmer, que voltou ao banco na partida contra o Arsenal após se recuperar de lesão, ainda não tem condição de atuar os 90 minutos e deve estar entre os reservas nesta quarta-feira.
LEEDS X CHELSEA
14ª rodada da Premier League
Data e horário: quarta-feira, 03/12/2025, às 17h15 (de Brasília).
Local: Elland Road, em Leeds.
LEEDS: Lucas Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha. Técnico: Daniel Farke.
CHELSEA: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Santos, Fernandez; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto; Delap. Técnico: Enzo Maresca.
Árbitro: Darren England.
Auxiliares: Scott Ledger e Akil Howson.
VAR: Paul Howard.
