Juventus vence a Udinese e vai às quartas da Copa da Itália

Velha Senhora domina as ações e aproveita o mando de campo para garantir vaga na próxima fase / Crédito: Jogada 10

A Juventus está nas quartas de final da Copa da Itália. Com uma atuação dominante, a Velha Senhora venceu a Udinese por 2 a 0, nesta terça-feira (2), na Juventus Stadium, pelas oitavas de final. Matteo Palma (contra) e Locatelli, de pênalti, marcaram os gols do jogo. Dessa forma, garantiu vaga nas quartas de final. Jogando em casa, a Juventus começou melhor na partida. Com mais volume de jogo, a Velha Senhora abriu o placar aos 23 minutos, em gol contra de Matteo Palma. Apesar da superioridade do time da casa, a Udinese conseguiu equilibrar as ações e chegou a empatar aos 31, mas o gol foi anulado.