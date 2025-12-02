Juventus vence a Udinese e vai às quartas da Copa da Itália

Juventus vence a Udinese e vai às quartas da Copa da ItáliaVelha Senhora domina as ações e aproveita o mando de campo para garantir vaga na próxima fase
A Juventus está nas quartas de final da Copa da Itália. Com uma atuação dominante, a Velha Senhora venceu a Udinese por 2 a 0, nesta terça-feira (2), na Juventus Stadium, pelas oitavas de final. Matteo Palma (contra) e Locatelli, de pênalti, marcaram os gols do jogo. Dessa forma, garantiu vaga nas quartas de final.
Jogando em casa, a Juventus começou melhor na partida. Com mais volume de jogo, a Velha Senhora abriu o placar aos 23 minutos, em gol contra de Matteo Palma. Apesar da superioridade do time da casa, a Udinese conseguiu equilibrar as ações e chegou a empatar aos 31, mas o gol foi anulado.
Na etapa final, a Juventus controlou o jogo. Assim, ampliou o resultado aos 23 minutos, em cobrança de pênalti de Locatelli. Com dois gols de vantagem, a Velha Senhora administrou o resultado e esteve mais perto de marcar o terceiro do que permitir uma reação. No fim, Openda chegou a marcar o terceiro do time da casa, mas o lance não valeu.
Com a vitória, a Juventus avançou às quartas de final da Copa da Itália. Assim, enfrentará o vencedor de Atalanta ou Genoa na próxima fase. Antes, a Velha Senhora volta a campo no próximo domingo (7), às 16h45 (de Brasília), contra o Napoli, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.
