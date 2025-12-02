Juventude x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude x Santos: onde assistir, escalações e arbitragemPeixe faz o jogo da vida contra o clube Jaconero nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, pela 37° rodada do Brasileirão
Em uma briga feroz contra o rebaixamento, o Santos encara o Juventude nesta quarta-feira (03/12), às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O clube Jaconero é o 19° colocado, com 34 pontos e já está matematicamente rebaixado para a Série B. Por sua vez, o Peixe tenta evitar o mesmo destino do adversário. O Alvinegro Praiano é o primeiro time fora do Z4 com 41 pontos, mesma situação que o Internacional, que perde nos critérios de desempate.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Amazon Prime Video
Como chega o Juventude
O Juventude agora apenas cumpre tabela no Brasileirão. Com o empate em 1 a 1 com o Bahia na rodada anterior e os demais resultados, o time gaúcho foi matematicamente rebaixado para a Série B e não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento. No momento está na 19° colocação, com 34 pontos.
Contudo, para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do lateral-direito Igor Formiga, que cumpriu suspensão automática por cartão vermelho na partida passada. Em contrapartida, o volante Caique recebeu o terceiro amarelo e não fica à disposição para o duelo contra o Santos.
Como chega o Santos
Já o Santos segue jogando a vida no Brasileirão. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o time paulista deixou a zona de rebaixamento e atualmente ocupa a 16ª posição com os mesmos 41 pontos do Internacional, primeiro time dentro do Z4 e que fica atrás por conta do saldo de gols. Assim, por ser o primeiro time fora da zona da degola, o Peixe depende apenas de si para escapar do descenso. Com quatro jogos sem perder (duas vitórias e dois empates), o Alvinegro Praiano precisa de quatro pontos para chegar ao mágico número de 45.
Para esta partida, o único desfalque é Escobar. Afinal, o lateral-esquerdo sofreu uma contusão muscular e só volta no ano que vem. Em contrapartida, Neymar, que era uma preocupação por conta das suas dores no joelho esquerdo, deve ser novamente titular em Caxias do Sul. Por fim, o Peixe se preocupa com o grande número de pendurados que pode desfalcar a equipe na última rodada do Brasileirão.
JUVENTUDE X SANTOS
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Data e hora: 03/12/2025 (quarta-feira), às 19h30 (horário de Brasília)
JUVENTUDE: Jandrei; Luan, Rodrigo Sam e Paulo; Igor Formiga, Nenê, Mandacca e Marcelo Hermes; Ênio e Bilu; Gabriel Taliari.
Técnico: Thiago Carpini.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt e Willian Arão; Barreal, Guilherme e Neymar; Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
