Juventude x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em uma briga feroz contra o rebaixamento, o Santos encara o Juventude nesta quarta-feira (03/12), às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O clube Jaconero é o 19° colocado, com 34 pontos e já está matematicamente rebaixado para a Série B. Por sua vez, o Peixe tenta evitar o mesmo destino do adversário. O Alvinegro Praiano é o primeiro time fora do Z4 com 41 pontos, mesma situação que o Internacional, que perde nos critérios de desempate.

Como chega o Juventude

O Juventude agora apenas cumpre tabela no Brasileirão. Com o empate em 1 a 1 com o Bahia na rodada anterior e os demais resultados, o time gaúcho foi matematicamente rebaixado para a Série B e não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento. No momento está na 19° colocação, com 34 pontos.

Contudo, para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do lateral-direito Igor Formiga, que cumpriu suspensão automática por cartão vermelho na partida passada. Em contrapartida, o volante Caique recebeu o terceiro amarelo e não fica à disposição para o duelo contra o Santos.

Como chega o Santos

Já o Santos segue jogando a vida no Brasileirão. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o time paulista deixou a zona de rebaixamento e atualmente ocupa a 16ª posição com os mesmos 41 pontos do Internacional, primeiro time dentro do Z4 e que fica atrás por conta do saldo de gols. Assim, por ser o primeiro time fora da zona da degola, o Peixe depende apenas de si para escapar do descenso. Com quatro jogos sem perder (duas vitórias e dois empates), o Alvinegro Praiano precisa de quatro pontos para chegar ao mágico número de 45.

Para esta partida, o único desfalque é Escobar. Afinal, o lateral-esquerdo sofreu uma contusão muscular e só volta no ano que vem. Em contrapartida, Neymar, que era uma preocupação por conta das suas dores no joelho esquerdo, deve ser novamente titular em Caxias do Sul. Por fim, o Peixe se preocupa com o grande número de pendurados que pode desfalcar a equipe na última rodada do Brasileirão.