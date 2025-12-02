Justiça define data para julgar novo recurso contra Bruno Henrique no caso das apostas

Ministério Público pede revisão de decisão e insiste em fiança de R$ 2 milhões e suspensão de atividades para o atacante do Flamengo / Crédito: Jogada 10

A situação jurídica de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ganhará um novo capítulo decisivo na próxima semana. A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) agendou para quinta-feira (04/12) o julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O órgão insiste na revisão das decisões anteriores que aliviaram a barra do jogador no caso de suposta manipulação de apostas esportivas. A promotoria contesta a decisão do juiz Fernando Brandini Barbagalo, que em julho aceitou apenas parcialmente a denúncia. Na ocasião, o magistrado rejeitou as imputações de crime de estelionato e indeferiu pedidos de medidas cautelares severas. Agora, o MPDFT volta à carga e exige a aplicação integral de suas solicitações iniciais. O órgão pede, especificamente, que a Justiça determine a suspensão de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira do atleta relacionada ao futebol e às apostas.