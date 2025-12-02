Jogadores e técnico querem abandonar clube após agressão de torcedores

Moffi e Boga decidiram não defender mais o Nice após agressões no centro de treinamento; Franck Haise manifesta intenção de pedir demissão

Segundo a rádio RMC Sport, os torcedores cercaram o elenco depois da derrota para o Lorient por 3 a 1, no domingo (30) e atacaram principalmente Moffi e Boga. A rádio relata que ambos ficaram com várias escoriações e sofreram agressões até nas partes íntimas.

A crise no Nice atingiu um novo patamar após ataques de torcedores a jogadores no retorno da equipe ao centro de treinamento. Terem Moffi e Jérémie Boga, que dizem ter sido agredidos de forma repetida, decidiram se desligar imediatamente do clube. Além disso, o técnico Franck Haise informou à diretoria que pretende renunciar ao cargo, ampliando o impacto do episódio no futebol francês.

Conforme publicou o jornal ‘Nice-Matin’, os dois jogadores vão formalizar queixa na polícia e já apresentaram atestado médico por “incapacidade temporária total”, justificando afastamento imediato. Eles afirmam que não voltarão a atuar pelo Nice em hipótese alguma.

A Liga de Futebol Profissional (LFP) reagiu rapidamente e colocou seu departamento jurídico à disposição dos atletas. Em comunicado, a entidade classificou os ataques como “inaceitáveis”, reforçando que vai se unir às queixas criminais para garantir que o caso seja investigado com rigor.

Clube emite nota repudiando ataque violento

Enquanto isso, o clima interno piorou. Haise comunicou à diretoria que pretende deixar o clube e, segundo a imprensa francesa, está disposto até a abrir mão de eventual indenização. Em resposta, o Nice divulgou nota reconhecendo a insatisfação da torcida pelas más atuações, mas reafirmou que qualquer tipo de violência é totalmente inadmissível.

A turbulência, inclusive, ocorre em meio a um cenário esportivo já desfavorável. O Nice ocupa a 10ª posição no Campeonato Francês, com apenas 17 pontos, e atravessa sequência de seis derrotas consecutivas, incluindo goleadas e tropeços na Liga Europa. O clube encara o Sporting Braga no dia 11 de dezembro e chega ao confronto em seu pior momento na temporada.