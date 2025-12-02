Inter de Milão x Venezia: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Itália / Crédito: Jogada 10

As emoções da Copa da Itália estão de volta. Inter de Milão e Venezia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pelas oitavas de final da Copa da Itália. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Real Madrid mantém confiança em Xabi Alonso apesar da sequência negativa Como chega a Inter de Milão A Inter faz sua estreia na Copa da Itália e terá a vantagem de jogar em casa para seguir viva na competição. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Pisa, no Campeonato Italiano, que amenizou o momento ruim que o time atravessava. Isto porque, antes do triunfo, a Internazionale perdeu o clássico para o Milan, além do jogo contra o Atlético de Madrid, pela fase de liga da Champions. Mesmo assim, a Inter segue viva na briga pelo título do Campeonato Italiano. O time é o terceiro colocado com 27 pontos, somente um a menos que o líder e rival Milan. Para o duelo desta quarta-feira, a Inter não poderá contar com Dumfries, Darmian e Di Gennaro, lesionados, enquanto Ange-Yoan Bonny, com quadro grupal, completa a lista de desfalques.

Como chega o Venezia Já o Venezia tem dois jogos na Copa da Itália, com uma vitória e um empate. Ao todo, foram quatro gols marcados e nenhum sofrido. O time atualmente está na segunda divisão do Campeonato Italiano, na 5ª posição, com 25 pontos, cinco a menos que o líder Monza. Por fim, a boa notícia para o técnico Giovanni Stroppa é que o Venezia não enfrenta baixas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com força máxima nesta quarta-feira.