Inter de Milão x Venezia: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Itália
As emoções da Copa da Itália estão de volta. Inter de Milão e Venezia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pelas oitavas de final da Copa da Itália. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega a Inter de Milão

A Inter faz sua estreia na Copa da Itália e terá a vantagem de jogar em casa para seguir viva na competição. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Pisa, no Campeonato Italiano, que amenizou o momento ruim que o time atravessava. Isto porque, antes do triunfo, a Internazionale perdeu o clássico para o Milan, além do jogo contra o Atlético de Madrid, pela fase de liga da Champions.

Mesmo assim, a Inter segue viva na briga pelo título do Campeonato Italiano. O time é o terceiro colocado com 27 pontos, somente um a menos que o líder e rival Milan.

Para o duelo desta quarta-feira, a Inter não poderá contar com Dumfries, Darmian e Di Gennaro, lesionados, enquanto Ange-Yoan Bonny, com quadro grupal, completa a lista de desfalques.

Como chega o Venezia

Já o Venezia tem dois jogos na Copa da Itália, com uma vitória e um empate. Ao todo, foram quatro gols marcados e nenhum sofrido. O time atualmente está na segunda divisão do Campeonato Italiano, na 5ª posição, com 25 pontos, cinco a menos que o líder Monza.

Por fim, a boa notícia para o técnico Giovanni Stroppa é que o Venezia não enfrenta baixas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com força máxima nesta quarta-feira.

INTER DE MILÃO X VENEZIA

Oitavas de final da Copa da Itália
Data e horário: quarta-feira, 03/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Giuseppe Meazza, em Milão.
INTER DE MILÃO: Yann Sommer, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Luis Henrique, Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Petar Sucic, Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.
VENEZIA: Filip Stankovic, Joël Schingtienne, Michael Svoboda, Marin Sverko, Gianluca Busio, Antoine Hainaut, Kike Pérez, Issa Doumbia, Bjarki Bjarkason, John Yeboah, Daniel Fila. Técnico: Giovanni Stroppa.
Árbitro: Di Marco.
VAR: Nasca.

