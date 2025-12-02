Inter antecipa viagem e define logística especial para “decisão” contra o São Paulo

Colorado repete planejamento no duelo com o Ceará, ajusta cronograma para evitar desgastes e trata confronto na Vila Belmiro como vital

Um dia depois da chegada à capital paulista, o elenco realizará o último treino antes da partida, nesta terça-feira (2), no CT do Corinthians. Na quarta-feira (3), o time segue para Santos apenas horas antes do jogo na Vila Belmiro. Além da praticidade logística, o clube pretende evitar eventuais ações de torcedores do Santos, rival direto na luta contra a queda.

O Internacional decidiu repetir o planejamento que utilizou no confronto direto com o Ceará e antecipou, nesta segunda-feira (1º), a viagem para São Paulo. A estratégia busca reduzir desgastes, garantir uma preparação mais controlada e reforçar o caráter decisivo do duelo contra o São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Inter encara o duelo com o São Paulo como fundamental para permanecer na Série A. Uma vitória pode tirar o time da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de Santos e Vitória. O cenário para a última rodada, quando enfrenta o Bragantino, também seria mais favorável. Um empate pode manter o clube vivo, enquanto uma derrota deixa o rebaixamento praticamente encaminhado.

Nos treinamentos iniciais, Abel Braga testou variações e deve confirmar a equipe nesta terça-feira. O técnico avalia a possibilidade de atuar com três zagueiros e sem um centroavante de referência, buscando um time compacto, com boa marcação e pressão na saída de bola adversária. Aliás, o esboço mais recente inclui: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho. Ainda assim, Abel pode alterar a formação, inclusive recolocando um atacante de área — opção que tem Borré como alternativa.

A preparação reforça o clima de decisão para um Inter que, pressionado pela tabela, tenta administrar cada detalhe antes de um dos jogos mais importantes de sua temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook