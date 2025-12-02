Haaland chega aos 100 gols no Inglês em vitória louca do City: 5 a 4 no Fulham

Haaland, que atingiu a marca centenária em 111 jogos (é o jogador que alcança o feito em menos partidas), estava inspirado: além disso, além do gol, mandou duas bolas na trave e deu assistências para um gol de Reijnders e outro de Foden. Foden, aliás, foi o artilheiro do jogo, já que marcou duas vezes. Berge (contra) completou o placar para o City. Para o time da casa, marcaram Smith Rowe, Iwobi e Chukwueze (duas vezes). Este último, que entrou no intervalo, foi o responsável pela reação do Fulham, que chegou a levar 5 a 1 e, por pouco, não arrancou o empate.

O atacante Haaland atingiu uma marca histórica nesta terça-feira, 2/12. Logo no início, marcou o primeiro gol do City na vitória por 5 a 4 sobre o Fulham e chegou aos 100 na Premier League. O jogo, válido pela 14ª rodada, foi realizado na casa do time londrino, o Craven Cottage. Mesmo assim, mesmo fora de casa, o City foi superior no primeiro tempo, quando, inclusive, chegou a abrir 3 a 0 no placar.

O City, com 28 pontos, se consolidou na vice-liderança da Premier League. O Fulham, por sua vez, tem 17 pontos e ocupa o 15º lugar.

Haaland é sinônimo de gol

Haaland foi o grande protagonista do primeiro tempo. Logo no início, acertou a trave em um belo chute. Mas, se a bola não entrou nessa finalização, aos 13 minutos saiu o gol: Doku cruzou pela esquerda e o artilheiro norueguês pegou de primeira, batendo forte, no alto, sem chance de defesa. Haaland ainda faria outra bela jogada aos 35, recebendo, girando diante de dois marcadores e lançando Reijnders, que entrou na área e apenas concluiu na saída do goleiro. Estava fácil, e aos 42 Foden aproveitou falha da defesa para ampliar o placar.

City abre 5 a 1 e Fulham quase empata

Apesar de o Fulham diminuir ainda no primeiro tempo com Smith Rowe e ir para o intervalo perdendo por 3 a 1, a verdade é que, mesmo assim, o City sobrava. Logo antes dos dez minutos do segundo tempo, inclusive, o time construiu a goleada. Aos dois minutos, Doku cruzou pela esquerda e Haaland — meio que sem querer — deu um passe perfeito para Foden fazer o quarto gol do City. Pouco depois, aos oito, foi a vez de Doku deitar e rolar em cima da marcação e chutar uma bola que desviou na defesa e entrou. Com isso, o City fazia 5 a 1.

O jogo estava animado. O Fulham fez seu segundo gol logo em seguida, em um belo chute de fora da área de Iwobi. A partir daí, isso acordou o time da casa e sua torcida. O treinador Marco Silva mandou sua equipe para a frente — e foi muito feliz. Mais adiante, aos 27, Chukwueze, de fora da área, fez o terceiro gol do Fulham, que ainda precisou de dois minutos de análise para ser validado pelo VAR.