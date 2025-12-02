Grêmio x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Grêmio x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hGrêmio ainda sonha com o G-8 (possível vaga na pré-Libertadores); Fluminense mira o G-5 (classificação direta para a fase de grupos da Liberta)
Grêmio e Fluminense fazem duelo, nesta terça-feira (2/12), às 21h30, pela 37ª rodada do Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho ocupa a 10ª posição do Brasileirão, somando 46 pontos, e chega embalado após uma vitória relevante sobre o Palmeiras. Do outro lado, o Tricolor Carioca ocupa a sexta colocação, com 58 pontos, e foca na vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
A Voz do Esporte transmite esta partida. A Jornada Esportiva começa às 20h (de Brasília), sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.
Além de Diego Mazur na narração, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com as reportagens de Pedro Rigoni e os comentários de Kelwin Lucas Clique na arte acima, a partir das 20h (de Brasília) e não perca nada deste Grêmio e Fluminense.
