Grêmio divulga relacionados para duelo contra o Fluminense com retorno na zaga e ausências no ataque

Gustavo Martins volta a ficar à disposição no Imortal e briga por posição no time titular. Amuzu e Carlos Vinícius são desfalques / Crédito: Jogada 10

O Grêmio revelou os jogadores que estarão à disposição do técnico Mano Menezes para a partida contra o Fluminense, nesta terça-feira (02/12), às 21h30, na Arena. O zagueiro Gustavo Martins é a principal mudança positiva em comparação ao último compromisso. O defensor volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão na vitória de virada sobre o Palmeiras. Inclusive briga por uma vaga na equipe inicial com Wagner Leonardo. Caso o camisa 53 seja titular, haverá uma modificação de posicionamento com a ida de Kannemann para o lado esquerdo da zaga. Por outro lado, dois destaques recentes serão baixas, os atacante Amuzu e Carlos Vinícius. Pela importância que conquistaram por seus rendimentos, há chances das ausências causarem impacto. Os dois estão fora de ação porque cumprem suspensões. Os principais candidatos a substituí-los são Willian e André Henrique, como ponta esquerdo e centroavante, respectivamente.

O camisa 88 retornou aos gramados depois de quase dois meses sem atuar. Afinal, ele sofreu uma fratura em um dos dedos do pé direito e voltou a ganhar minutos no segundo tempo do triunfo de virada sobre o Palmeiras. A principal indefinição na equipe inicial de Mano Menezes é no ataque. Isso porque, Alysson e Pavon disputam espaço entre os titulares na ponta direita. O comandante recebeu o aviso que poderá utilizar tanto o lateral-esquerdo Marlon como o zagueiro Kannemann no duelo contra o Fluminense. Afinal, o Grêmio teve o seu pedido aceito, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo aos jogadores. Marlon e Kannemann receberam punição do STJD por conta de fatos ocorridos no duelo contra o Bragantino, no início de outubro. A dupla foi penalizada por declarações contra a arbitragem. Assim, o lateral pegou dois jogos de pena, enquanto o defensor argentino, um.