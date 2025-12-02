Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gramados do CT do São Paulo serão trocados durante as férias dos jogadores

Gramados do CT do São Paulo serão trocados durante as férias dos jogadores

Expectativa é que a grama utilizada nos campos 2 e 3 do CT da Barra Funda seja igual à do Estádio do Morumbis
O São Paulo começará nesta semana a reforma de um dos campos do CT da Barra Funda, utilizado pelos jogadores para treinamentos diários ao longo da temporada. O clube vai aproveitar que o elenco profissional entrará de férias após o jogo de domingo para iniciar o procedimento.

Até o fim do Brasileirão, o Tricolor realizará somente mais quatro treinos no local. Assim, os campos 2 e 3 do CT passarão por um processo de replantio nas próximas semanas, ganhando a mesma grama usada no Morumbis. Até o momento, somente o campo 1 tem o mesmo tipo de grama do estádio.

O ex-diretor Carlos Belmonte revelou que a troca já começa nesta semana.

“A gente troca todo ano. Aliás, uma das obras grandes que a gente fez foi troca do campo 1 inteiro. Nós trocamos toda a irrigação, drenagem do campo 1. Então é um campo novo. O campo 2 e o campo 3 a gente troca o gramado. Inclusive, a ideia nessa troca do final do ano é colocar também no campo 2 e no campo 3 a grama do Morumbis, que hoje tem só no campo 1”, disse o ex-dirigente, ao “ge”.

O elenco do São Paulo entra de férias na próxima segunda-feira (8) e deve retornar ao CT da Barra Funda na primeira quinzena de janeiro. Afinal, a reapresentação dos jogadores deve ocorrer no CFA de Cotia, onde o clube fará sua pré-temporada.

O Tricolor estreia no Paulistão 2026 fora de casa contra o Mirassol, muito provavelmente no domingo, 11 de janeiro.

