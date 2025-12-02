Gramados do CT do São Paulo serão trocados durante as férias dos jogadores

Expectativa é que a grama utilizada nos campos 2 e 3 do CT da Barra Funda seja igual à do Estádio do Morumbis / Crédito: Jogada 10

O São Paulo começará nesta semana a reforma de um dos campos do CT da Barra Funda, utilizado pelos jogadores para treinamentos diários ao longo da temporada. O clube vai aproveitar que o elenco profissional entrará de férias após o jogo de domingo para iniciar o procedimento. Até o fim do Brasileirão, o Tricolor realizará somente mais quatro treinos no local. Assim, os campos 2 e 3 do CT passarão por um processo de replantio nas próximas semanas, ganhando a mesma grama usada no Morumbis. Até o momento, somente o campo 1 tem o mesmo tipo de grama do estádio.

O ex-diretor Carlos Belmonte revelou que a troca já começa nesta semana. "A gente troca todo ano. Aliás, uma das obras grandes que a gente fez foi troca do campo 1 inteiro. Nós trocamos toda a irrigação, drenagem do campo 1. Então é um campo novo. O campo 2 e o campo 3 a gente troca o gramado. Inclusive, a ideia nessa troca do final do ano é colocar também no campo 2 e no campo 3 a grama do Morumbis, que hoje tem só no campo 1", disse o ex-dirigente, ao "ge". O elenco do São Paulo entra de férias na próxima segunda-feira (8) e deve retornar ao CT da Barra Funda na primeira quinzena de janeiro. Afinal, a reapresentação dos jogadores deve ocorrer no CFA de Cotia, onde o clube fará sua pré-temporada.